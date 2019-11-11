限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
又是酒駕！開007千萬超跑 撞爛路邊停車
2019-11-11 11:02:28
〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名50多歲林姓男子，昨晚8點多酒後駕著售價近千萬的英國Aston Martin （奧斯頓．馬丁）跑車，行經大里爽文路時，撞上停在路邊的白色轎車，造成白色轎車左後輪幾乎斷裂，車頭更往前撞斷水泥號誌桿凹了一個大洞，林男頭部、胸部挫傷送醫，酒測後發現酒測值超標，將依公共危險罪嫌函送法辦。
這起車禍發生在昨晚8點20分左右，一輛由林姓男子駕駛的Aston Martin Vantage跑車，在行經大里爽文路往國中路方向時，右前車頭失控撞上停在路邊的白色轎車左後側，白色轎車被撞後，又往前撞上水泥號誌桿，強大衝力將水泥號誌桿都撞斷，被撞的白色轎車嚴重毀損，左後輪幾乎斷裂脫落，車頭也撞出「V」型的凹陷。
請繼續往下閱讀...
林姓駕駛肇事後，頭部、胸部挫傷送醫，意識清楚並無生命危險，而他駕駛的車子，是英國的奧斯頓．馬丁跑車，也是電影「007」男主角最喜歡的座駕車款，原廠售價880萬起跳，因是限量車款，維修費恐不便宜，林男酒測後發現酒測值超標，將依公共危險罪嫌函送法辦。