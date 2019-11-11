後背包內裝全部家當 日本客遺落公車的結果是...

日本客順利找回背包。（記者洪定宏翻攝）

2019-11-11 10:35:24

〔記者洪定宏／高雄報導〕日本客齊藤先生到高雄當背包客，後背包內裝衣服、現金及手機等所有旅行物品，卻遺落在公車內；警方獲報，花1個半小時找到後背包，讓他順利繼續旅程。

11月1日下午約12點半，齊藤走進高雄市左營分局文自派出所，告知員警，他到台灣當背包客，當天上午約11點半，從左營高鐵站搭公車到蓮池潭，卻將後背包遺落公車，後背包內裝衣服、現金及手機等所有旅行物品，他不知所措地四處遊走，看到派出所，趕緊入內求助。

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員警確認齊藤的上下公車時間後，致電客運公司調查，再請齊藤先回住宿旅館等消息。

約1個半小時後，客運公司回電，指曾姓司機拾獲後背包，比對後確認是齊藤的，員警電請旅館轉達，齊藤於隔天上午領回，感謝警方、客運公司、司機幫忙。

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