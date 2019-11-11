為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

後背包內裝全部家當 日本客遺落公車的結果是...

日本客順利找回背包。（記者洪定宏翻攝）

日本客順利找回背包。（記者洪定宏翻攝）

2019-11-11 10:35:24

〔記者洪定宏／高雄報導〕日本客齊藤先生到高雄當背包客，後背包內裝衣服、現金及手機等所有旅行物品，卻遺落在公車內；警方獲報，花1個半小時找到後背包，讓他順利繼續旅程。

11月1日下午約12點半，齊藤走進高雄市左營分局文自派出所，告知員警，他到台灣當背包客，當天上午約11點半，從左營高鐵站搭公車到蓮池潭，卻將後背包遺落公車，後背包內裝衣服、現金及手機等所有旅行物品，他不知所措地四處遊走，看到派出所，趕緊入內求助。

員警確認齊藤的上下公車時間後，致電客運公司調查，再請齊藤先回住宿旅館等消息。

約1個半小時後，客運公司回電，指曾姓司機拾獲後背包，比對後確認是齊藤的，員警電請旅館轉達，齊藤於隔天上午領回，感謝警方、客運公司、司機幫忙。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播