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首頁　>　社會

凌晨走上國道1 男子被多車輾斃、屍塊散佈車道

楊男莫名跑到國道一號北上175.9公里處，被多車輾斃，國道警察獲報趕往現場處理。（記者歐素美翻攝）

楊男莫名跑到國道一號北上175.9公里處，被多車輾斃，國道警察獲報趕往現場處理。（記者歐素美翻攝）

2019-11-10 08:28:06

〔記者歐素美／台中報導〕今天凌晨零點7分，一名男子突跑到國道一號北上175.9公里處外側車道，遭多車輾斃，警方初步調查，死者為64歲楊男，為何會走上國道致發生意外？目前正調閱監視器及連絡家屬釐清原因中。

國道警察表示，今天凌晨零點7分，1名男子在國道一號北上175.9公里處外側車道被斃爆頭，屍塊遍佈車道，國道警方接獲報案後，將現場圍起封鎖線，謝姓男子駕駛的小車則停在前方。

謝男供稱，準備下大雅交流道，車輛切到外線道時，因現場視線不佳，發現有人躺在路上，來不及煞車，下車查看才知道疑似輾壓到男子手部。

國道警察表示，經調查，死者為64歲楊男，目前已知遭2車輾壓，但兩名駕駛皆表示，發現時，男子已躺在車道上，男子究竟是從何處走上國道？遭幾車撞輾？警方還在調閱監視器及行車紀錄器等調查釐清中。

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