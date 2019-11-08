宜蘭派出所長追查通緝犯 發現弱勢家庭順手資助送暖

「暖男所長」胡傳明（左）二度造訪歐姓屋主，送3000元救急紅包與7000元民生物資。（記者江志雄翻攝）

2019-11-08 22:35:31

［記者江志雄／宜蘭報導］「佛心來著！」宜蘭縣警局蘇澳分局澳花派出所長胡傳明，日前到花蓮縣秀林鄉歐姓住戶查緝通緝犯，發現歐家家徒四壁，資助1000元，今（8日）二度造訪，送3000元救急紅包、7000元民生用品，歐姓屋主對這名「暖男所長」表達萬分謝意。

宜蘭縣南澳鄉一名女通緝犯，被查出可能住在秀林鄉歐姓男友家，本月4日，胡傳明跨轄查訪，得知女通緝犯與男友已到桃園謀生，當他踏進歐家，目睹女通緝犯男友的雙親，即歐姓屋主夫婦，把客廳當臥室，板床上只有單薄髒被子，空氣中飄著霉味，居住環境很不理想。

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閒聊過程中，歐姓屋主告訴胡傳明，他的一對子女沒有固定工作，妻子也在一場大病中智能重創，他要照顧病妻無法工作，長期沒有收入，胡傳明於心不忍，塞給他1000元，承諾擇日再登門拜訪。

胡傳明今天利用休假日履行承諾，花費7000元購買2床棉被、白米、沙拉油、豬肉、米粉、麵條、蔬菜，送給歐姓屋主，臨走又掏出3000元給對方應急之用，歐姓屋主情緒激動頻頻答謝，直說台灣社會處處有暖流。

胡傳明專程到市場購買民生物資，送給秀林鄉歐姓住戶。（記者江志雄翻攝）

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