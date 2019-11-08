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富南斯集團吸金30億 夏于喬爸等10人遭聲押禁見

富南斯集團涉違法吸金30多億元，受害者至少2000人，檢察官漏夜複訊後，對夏世紘（中）等10人聲請羈押禁見，另外7人以5萬至20萬不等金額交保，2人未到案。

富南斯集團涉違法吸金30多億元，受害者至少2000人，檢察官漏夜複訊後，對夏世紘（中）等10人聲請羈押禁見，另外7人以5萬至20萬不等金額交保，2人未到案。

2019-11-08 09:01:43

〔記者黃捷／台北報導〕曾找英國天后Jessie J、謝金燕、張惠妹等大牌藝人造勢的富南斯集團，涉違法吸金30多億元，受害者至少2000人，檢調昨發動搜索行動，拘提集團主嫌及幹部等19人，藝人夏于喬的父親夏世紘也名列其中。檢察官漏夜複訊後，對夏世紘等10人聲請羈押禁見，另外7人以5萬至20萬不等金額交保，2人未到案。

檢調調查，富南斯召開說明會宣稱由AI人工智慧代操美國股票，會員投資以1萬美元為單位，保證獲利16%，打出「半年還本、一年翻倍」的口號大肆吸金，為取信會員，還曾找Jessie J、張惠妹、任賢齊、蕭煌奇等大咖站台。

許多投資人看到富南斯造勢不手軟，誤信為正當投資砸錢，直到去年初英國金融監管機構對富南斯展開調查，加上網路上陸續傳出富南斯涉嫌詐騙的消息，總共有6個國家金融監管機構發出警告，投資人才驚覺受騙。檢調清查發現吸金總額逾30億元，受害者超過2000人，昨兵分26路搜索拘提夏世紘等19人全案朝違反銀行法方向偵辦。

夏世紘曾與人集資200萬元合購新北市新莊區一處凶宅，卻隱匿凶宅的訊息，再以400萬元翻倍賣出，一審遭依詐欺罪判刑1年2月，二審期間認罪和解，高等法院以支付被害女子140萬元為條件改判1年徒刑、緩刑3年，全案確定。

夏于喬父親捲入吸金案。（資料照）

夏于喬父親捲入吸金案。（資料照）

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