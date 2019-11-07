苗栗縣長隨扈夜入女陪侍店 遭記過調職

民眾向本報爆料稱苗栗縣長徐耀昌隨扈徐姓警員涉足女陪侍KTV，還牽扯進打架情事。（投訴人提供）

2019-11-07 23:42:15

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌隨扈、頭份警分局偵查隊徐姓偵查佐，上月中涉足有女陪侍的KTV找林姓友人，但林男酒後與馮姓男子起衝突，還將對方毆傷，徐員表明警察身分上前勸架，但過程惹對方友人不滿；苗栗縣警局長翁群能震怒下令嚴辦，經查，徐員是上前勸架未動手，但仍因涉足不當場所、言行失當，予以記過處分並調離隨扈職務歸建；徐耀昌則表示尊重警方處置。

被爆打人 警方：上前勸架

馮男友人爆料指控，上月14日凌晨馮男於頭份市有女陪侍的KTV歡唱，酒後與徐員起口角，不僅遭徐員打到臉部撕裂傷，現場也聽到有人自稱是頭份分局刑事組，當下讓他敢怒不敢言，於是寄信給苗栗縣議員陳光軒及《自由時報》投訴，盼別因徐員是縣長隨扈就能躲過懲處。

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陳光軒證實，2週前接獲陳情，隨即就向警方了解，目前全案仍在調查中，呼籲警方能秉公處理、儘速釐清真相，並嚴加檢討。

據了解，徐員當天休假，晚上應林姓友人邀約赴KTV，準備離開時於櫃檯遇到馮男人等，雙方疑因酒後口角衝突，林男動手毆打馮男致傷，但兩人隔天酒醒後便私下達成和解，林男也支付馮男約6萬元醫療費用。

警方約談2人到案說明，林男稱徐員見到衝突發生，因此表明警察身分上前勸架，並未動手打人，而馮男則稱當時喝太醉，也不清楚徐員是否動粗，與投訴人說法尚有出入。

但縣警局長翁群能得知此事後大為震怒，立即下令徹查嚴辦，頭份分局調閱店家及附近監視器，都未拍到案發畫面，無實證顯示徐員有動手打人，但因涉足不當場所及言行失當，有損警方形象，已對徐員記過處分並調離隨扈職務歸建。

陳光軒強調，徐員不僅身為警察，更是縣長隨扈，言行處事更應加倍謹慎，而警局對於有特殊任務外派警員也應適時關心近況，避免再發生類似情事，影響警方及縣府形象。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

苗栗縣長隨扈（後排右一）因涉及不良場所，遭記過調職重懲。（投訴人提供）

徐姓警員上月中旬出入有女陪侍的KTV，並遭控打人，但警方調查徐員僅是上前勸架。（記者鄭名翔攝）

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