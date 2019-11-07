嬌妻抗拒仍硬上 慾夫因這條法逃過性侵罪

法實務者組成的台灣司法人權進步協會7日公布一個案例，一名女子加班回家筋疲力竭，老公卻興致勃勃，無視她拒絕，硬上得逞，氣得她撥113求助。（情境照）

2019-11-07 23:15:05

〔記者吳政峰／台北報導〕司法實務者組成的台灣司法人權進步協會7日公布一個案例，一名女子加班回家筋疲力竭，老公卻性致勃勃，無視她拒絕，硬上得逞，氣得她撥113求助，本來強制性交是公訴罪，但立法者為了家庭圓滿，特地把對配偶強制性交的罪改為告訴乃論罪，該女最後選擇原諒，慾夫逃過一劫。

司進會指出，當事2人相戀多年結成連理，婚前頭幾年性事圓滿，兩三天就發生一次性行為，但近來女方性趣缺缺，男方仍需索無度，雙方開始有歧見，直到某一日，女方加班到凌晨才回家，深感疲憊，男方卻無視她推卻、抗拒，仗著生理優勢硬上得逞。

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女方憤怒，隔天打到113保護專線求助，社工聽到小美的哭訴後，即刻解釋，只要是違反意願的性行為，就會構成強制性交罪，只是立法者為了維護家庭的圓滿，刑法第229條之1規定「對配偶犯第221條、第224條之罪者⋯須告訴乃論」，也就是女方可以決定是否要對老公提出告訴，如果決定要提告，慾夫還是會構成刑法第221條的強制性交罪。

女方在聽到社工的說明後，儘管為了夫妻間的和睦，決定再給老公一次機會，但為了保留證據，還是先到醫院進行驗傷採證。小美也在事後，找了網路相關文章跟老公分享，讓他了解夫妻間還是應該互相尊重、體諒。

慾夫一開始不太能接受，認為是不是嬌妻不再愛自己了，才有這麼多的藉口，並要求她跟自己一起進行婚姻諮商，女方想或許專家的意見，老公才聽得進去，於是同意一起進行婚姻諮商，在進行婚姻諮商期間，慾夫漸漸理解老婆說的是正確的，並不是不再愛，而是他應該學著尊重與理解。

司進會呼籲，即使有性需求，仍然應該重視配偶的意願及想法，夫妻間的相處之道沒有什麼秘訣，除了相互包容，也需彼此尊重，感情才能長久。

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