警追查竊案遭賊衝撞 開12槍制止

遭撞毀的警用機車。（記者王宣晴翻攝）

2019-11-07 21:23:41

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市蘆洲警分局八里分駐所警員胡景棠今前往桃園龜山調閱竊盜案的監視器，卻意外發現遭竊車輛就在附近，且竊嫌正在變換車牌，胡員趕緊上前壓制逮補，不料卻遭竊嫌開車衝撞，導致警用機車毀損，所幸胡員迅速逃開未受傷，對空鳴兩槍示警後，竊嫌持續衝撞，胡員連忙朝對方車輪連開10槍試圖制止，但竊嫌仍駕車逃逸，警方目前鎖定犯嫌身分追查，全案朝妨礙公務、毀損罪嫌偵辦。

據查證，本月7日，八里一名王姓男子車輛遭竊報案，受理的胡姓員警調閱監視器發現犯嫌駕駛贓車往桃園龜山方向逃逸，今天上午11時許，胡員前往竊嫌逃逸路線調閱監視器，意外發現贓車就停放在附近，連忙騎警用機車前往查看。

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胡員趕抵時驚見竊嫌正在將失竊車輛裝設另一張車牌，準備上前壓制逮補，但竊嫌卻極力抵抗，跳上贓車衝撞胡員，胡員閃避即時並未受傷，但警用機車左、右車殼卻遭撞毀損，後照鏡也斷裂，胡員見狀連忙對空鳴兩槍喝止。

不料竊嫌不顧胡員開槍，仍持續衝撞，胡員對準竊嫌轎車車輪連開10槍制止，但竊嫌仍駕車逃逸，支援警力獲報趕抵，鎖定竊嫌身分及逃逸方向追查，目前仍在追捕中，全案朝妨礙公務、毀損罪嫌偵辦，並釐清犯嫌涉嫌的竊案。

警方拉起封鎖線調查。（記者王宣晴翻攝）

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