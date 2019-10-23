美魔女丁國琳遇竊 損失上百萬珠寶、首飾

2019-10-23 12:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕知名女藝人丁國琳近日傳出家中失竊，慘遭一名曹姓慣竊犯偷走上百萬元的珠寶、首飾。警方20日深夜獲報後，立刻成立專案小組緝賊，並於22日下午就將竊嫌逮捕到案，並陸續清查曹男是否涉及其他案件，警訊後，依竊盜罪嫌，將曹男移送基隆地檢署偵辦。

據了解，丁國琳於星期天深夜回家時，發現屋內物品被人移動，懷疑有人闖入，即刻打電話報案，請警方到場協助，隨後發現屋內的首飾、珠寶、名表被搜刮一空，損失慘重，但當下損失價值暫時無法估算；丁女作完筆錄回到家後，自行估算後，發現損失金額竟高達上百萬元。

派出所獲報後，即刻將此案回報分局，並成立專案小組，偵辦人員調閱沿線監視器，尋找犯嫌蹤影。

警方透過專案鷹眼小組，查看監視器鎖定犯嫌身分，並於隔日一大早就聲請搜索及拘票，前往犯嫌家附近埋伏；22日下午5時許，發現曹男騎著犯案用的機車要外出，立刻一擁而上把他壓制在地，並持搜索票進入其住處搜查，果然起出疑似為丁國琳持有的多項首飾，便把曹男帶回偵訊。

據悉，現年30多歲的曹姓犯嫌到案後，否認犯行，僅稱自己是收購贓物，更稱不知道哪一間是丁國琳的家，但曹嫌未能交代贓物來源，且監視器拍到，曹男於犯案前曾前往該處查看地形及屋主們的作息，疑似預謀犯案，但他是否知道偷的是丁國琳居住處，則不得而知。警訊後，於今日中午將犯嫌移送基隆地檢署偵辦，並向檢察官建請預防性羈押。

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