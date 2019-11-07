獨家》參加12強賽日本複賽 辜仲諒再增1億元具保

涉中信淘空案的辜仲諒，又以出席日本舉行的12強賽等相同理由，向高院聲請獲准以具保1億元。（資料照）

2019-11-07 13:53:38

參加世界棒壘總會 10月底以具保5億暫時解除限制出境

〔記者楊國文、張文川／台北報導〕中信金控前副董事長辜仲諒捲入「紅火案」案，已纏訟11年，高等法院更一審去年判辜3年6月，已上訴最高法院審理中，擔任棒協理事長的辜，以「公益」因素，因欲出席本月11日起在日本舉行12強棒球邀請賽的複賽、21日參加世界棒壘總會，已於10月底獲准以具保5億元，獲准暫時解除限制出境；日前，涉中信淘空案的辜仲諒，又以出席日本舉行的12強賽等相同理由，向高院聲請獲准以具保1億元，並責付給體育署長高俊雄，也准予同樣自本月11日至23日解除限制出境。

檢方起訴認定，2006年辜仲諒與中信金控前財務長張明田等3位主管，利用中信金轉投資兆豐金的計畫，炒作連結兆豐金股價的結構債，並以陳俊哲控制的紙上公司「紅火」承接贖回結構債，獲取不法利益3047多萬美元（約10億餘新台幣）。陳涉侵占挪用957萬美元（約3億新台幣），因未到案而遭通緝。

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此紅火案一審判辜仲諒9年徒刑，上訴後，高院加重改判辜9年8月，經最高法院撤銷發回高院更審，高院更一審改判三年6月，目前上訴最高法院審理中。

擔任棒協理事長的辜仲諒，10月21日具狀指出，本月12強棒球邀請賽將於11月11日起到17日，在日本東京舉行複賽、準決賽和決賽，而國是主辦國之一，另外，同月21日在大阪 將舉行世界棒壘賽總會會員大會，請論2020年東京奥運棒球競賽事宜，他有必要參加，另外，棒協前理事長現為亞洲棒球總會會長及世界棒壘球總會第一副會長，盼在會議中，引薦辜先與100多個會員國代表認識並建立友，有利於聲請參選2021年亞洲棒壘總會及世界棒壘會改選，此行與公益有關，聲請自本月11日至23日暫時解除限制出境。

高院裁定認為，辜仲諒此行具「公益」性質，且此案是法律審，且辜短期出境，不影響訴訟進行，且辜曾獲裁准９次暫時解除限境，均能按時回國，因此裁准辜於本月11日至23日暫時解除限制出境，但條件是具保5億元，並責付給律師建廷、體育署長高俊雄。

由於辜仲諒另被控涉中信掏空案，雖一審於今年8月判辜無罪，但檢方已上訴高院審理中；辜日前又以出席12強棒球賽等相同理由，向承審中信掏空案的高院合議庭聲請於本月11日至23日暫時解除限制出境。

高院裁定指出，辜出境目的，攸關我國棒球運動在國際賽事中的權益和參與，具有公益性質，因此裁准辜以一億元具保金，並責付給體育署長高俊雄。檢次可抗告。

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