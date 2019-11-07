竹市救災變形金鋼成前進指揮所 8分鐘搞定！

新竹市消防局耗資113萬元改裝的救災變形金剛「前進指揮所」今天進行演練，不到8分鐘就完成演練與佈署。（記者洪美秀攝）

2019-11-07 13:41:42

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市有救災變形金鋼指揮所了！市長林智堅今天視察災害應變中心前進指揮所架設演練，其中「前進指揮所」運輸車有如「變形金剛」，短短8分鐘就讓外觀平常的運輸車變身為專業指揮所，還可即時回傳空拍機影像、掌握災害情形，林智堅說，這台「前進指揮所」運輸車，可在災害發生時抵達現場，成立前進指揮所，將讓救災更有效率。

新竹市消防局今天進行災害應變中心「前進指揮所」演練示範，由消防局救災人員分工架設指揮帳及救災設備，包括發電機、無線電、照明、通訊等設備，設置空拍機直飛災區空中勘查，回傳直播畫面到指揮帳，全部過程約8分鐘。

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消防局長李世恭說，良好裝備能提升救災能力，過去有災害發生時，若要在災區成立指揮所，往往要花3到4小時，這次市府投入113萬元添購前進指揮所設備，利用既有消防局後勤宣導車，改造為前進指揮所運輸車，可在災害發生第一時間到場，8分鐘就可開設前進指揮所，展開指揮救災工作。

林智堅說，救災設備很重要，這台前進指揮所運輸車，未來將是救災利器，而他上任後已民間合作投入超過兩億元，添購雲梯車、消防水箱車及各式裝備，確保消防弟兄值勤時的安全和效率，他更宣佈明年起會為每位消防同仁都添購兩套消防衣，進行救災輪替。

新竹市災害應變中心模擬救災場景，將載滿裝備的運輸車開抵現場後展開側翼門，由消防局救災幕僚分工架設指揮帳、無線電、視訊設備、發電機、照明設備、電腦、印表機、投影機等設備，並有可抗5級強風的空拍機直飛災區空中勘查，可回傳直播畫面到指揮帳。

消防局強調，這些都是為應變大規模災害所做的演練，若發生重大災情，會立即設置災害應變中心前進指揮所機制，以利救災、搜集災害情資、且可整合跨單位人力及資源，且和位在本部的災害應變中心進行遠距會議，都會大大提高救災效率。

新竹市消防局耗資113萬元改裝的救災變形金剛「前進指揮所」今天進行演練，不到8分鐘就完成演練與佈署。（記者洪美秀攝）

新竹市消防局耗資113萬元改裝的救災變形金剛「前進指揮所」今天進行演練，不到8分鐘就完成演練與佈署。（記者洪美秀攝）

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