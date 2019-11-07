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疑妻外遇掏槍抵太陽穴嗆「給你死」 莽男判刑3年8月

新北地院依非法持有改造槍枝、恐嚇等罪判周男有期徒刑3年8月。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

新北地院依非法持有改造槍枝、恐嚇等罪判周男有期徒刑3年8月。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2019-11-07 13:11:38

〔記者陳慰慈／新北報導〕周姓男子因看見妻手機內竟有與他人的曖昧對話，一氣之下，竟抓住妻子頭撞牆，還掏槍抵住妻子的太陽穴，恫嚇：「信不信我給你死」，並真的也朝房間廁所開了一槍，涉嫌傷害罪部分妻子撤告不受理，新北地院今依非法持有改造槍枝、恐嚇等罪判周男有期徒刑3年8月，可上訴。

判決指出，今年5月21日凌晨，周男看見妻子手機內與他人的曖昧對話，怒而質問，雙方爆發口角衝突，周男氣憤之下，出手痛毆妻子，還抓妻的頭去撞牆，甚至還拿出改造手槍上膛後，持槍抵住妻子太陽穴，咆哮恫嚇：「信不信我給你死」，並朝廁所房間開槍，周妻嚇到連忙報警：「我老公打我、他身上有槍、他拿去藏了」。警方到場後，在住處樓下便利商店發現周男，將他逮捕，檢方依恐嚇等罪將他起訴。

法院審理時，周男坦承犯行，並已與妻子離婚，周妻表示願意原諒，並於9月對周男撤告傷害罪，法官今依非法持有改造槍枝罪判周男徒刑3年4月、恐嚇罪徒刑7月，合併執行刑3年8月。

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