少女驚爆曾被水泥工性侵 檢認罪證不足不起訴

2019-11-07 09:04:26

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕安置中的少女小蕙（化名）今年5月向志工表示，自己在去年1至2月間曾與從事水泥工的蘇姓男子及友人在基隆飲宴後，被蘇帶到賓館性侵，志工立刻轉報基隆檢警介入調查。基隆地檢署偵辦後發現，與小蕙同行的友人均指稱，飲宴後就各自返家，而蘇男也否認犯行。檢察官偵訊後，認定罪證不足，予以蘇男不起訴處分。

目前被安置在桃園的少女小蕙，今年5月中旬與志工訪談時，說出自己去年1至2月間某日曾與蘇姓男子及李、賴姓友人一起到基隆某間快炒店吃飯飲酒，一直吃到接近凌晨才結束，但蘇男卻將自己帶到附近的旅社，趁酒後意識不清時，性侵自己。

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志工得知後，立刻轉報基隆警方介入調查，但已事隔1年多，相關跡證均已消失，便請同日有一同前往飲宴兩名友人協助調查。但賴、李兩人均稱，4人確實曾一起吃飯喝酒，但是隨後就各自返家，事後並未聽聞小蕙被蘇男性侵的事情。

蘇男於今年5月底到案後，也否認犯行，並向警方表示，自己確實曾與小蕙吃過飯，但沒有對她性侵。

檢察官偵訊後認為，蘇男性侵罪證不足，予以不起訴處分。

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