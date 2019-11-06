162公分泰女被嫌矮 賣淫集團嗆嫖客：打X還要挑身高

曾姓男子與應召集團合作，媒介泰國籍女子賣淫，在得知男客嫌棄泰國女太矮時，怒嗆：「162」、「是要多高阿」、「打炮還要挑身高」。（情境照）

2019-11-06 18:35:08

〔記者王定傳／新北報導〕曾姓男子與應召集團合作，媒介泰國籍女子賣淫，在得知男客嫌棄泰國女太矮時，怒嗆：「162」、「是要多高阿」、「打炮還要挑身高」、「暈倒了我」，這些對話正好成為他與集團合作的證據，新北地院審理後依妨害風化罪，判他6個月徒刑，可上訴。

檢警調查，去年3月26日下午，陳姓男客透過通訊軟體聯繫應召集團「總機」，約定以2000元進行性交易，隨後按「總機」指示，前往新北市新莊區一處公寓房間內「辦事」，完事後走下樓時，因行跡可疑，被警方攔查；陳男「認栽」帶著警方上樓「抓人」，由於聯繫不上泰國女，曾男走進房間內查看，一併被捕。

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偵辦時，泰國女疑似為了保護曾男，向警方表示曾男是她的男友，並不知道她在賣淫，且她是自行與應召集團聯繫；不過，曾男則說是他請應召集團幫女友（即泰國女）找按摩及性交易工作，但自己只負責女友的安全及三餐、日用品，並無營利意圖，更何況沒分到性交易所得，否認犯行。

由於2人說法矛盾，曾男又自認有聯繫應召集團，對話記錄顯示，曾男在得知男客嫌棄泰國女太矮時，還對「總機」怒嗆：「打炮還要挑身高」；合議庭審理後並不採信泰國女所稱曾男不知情說法，也不認為2人是男女朋友關係，判定曾男與應召集團有犯意聯絡及行為分擔，判刑6月。

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