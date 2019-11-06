他上網發表驚悚虐貓方法 網友看下不舉發....

洪男子在網路上發表要用火烤死貓的驚悚言論，還要用束帶綑綁貓的腳，讓貓「吃自己的肉」，並嘲諷愛貓人士是「蠻病態」，被網友截圖檢舉。貓咪示意圖。（資料照）

2019-11-06 11:49:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市沙鹿區28歲的洪姓男子，因飼養的文鳥被咬死，他懷疑是隔壁鄰居養的貓幹的，竟在網路上發表要用火烤死貓的驚悚言論，還要用束帶綑綁貓的腳，讓貓「吃自己的肉」，他並嘲諷愛貓人士是「蠻病態」，被網友截圖檢舉，台中地檢署認為他觸犯動物保護法，散布騷擾、虐待或傷害動物的文字，但考量他坦承犯行，給予緩起訴處分，條件是支付公庫1萬元，參加法治教育一場。

緩起訴書指出，洪男今年5月5日傍晚，於沙鹿區住處內連結網路，以「德州大學」的帳戶登入社群網站Dcard，在標題為「拜託不要姑息此虐貓事件」的討論串中發言，指他要在貓的身上「滴酒精膏，點火慢慢燒。四肢不要用砍的，用束帶紮起來，過一陣子腳就會自己壞死。讓他（貓）吃自己的肉」。

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至於他為何這樣做？他撰文說，他飼養的文鳥，「頭不見，看監視器是被鄰居的貓殺死」，他還強調，也可用橡皮筋綁住貓的脖子跟四肢，橡皮筋會慢慢把身體切開，「以前的人很喜歡用這招，頭會開花」，他還譏諷愛貓人士是「蠻病態的嘛」。

網友擷圖向清水警分局告發，檢方偵訊時，洪男坦承犯行，觸犯觸犯動物保護法第27條之1，散布騷擾、虐待或傷害動物的文字，但考量他沒有前科，一時失慮而觸法，已坦承犯行且深感悔悟，給予緩起訴處分，條件是支付公庫1萬元，參加法治教育一場次。

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