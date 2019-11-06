基隆地檢署結合「天燈派出所」 宣導反賄選

基隆地檢署今天在司法大廈大廳舉行誓師大會，會中展示2公尺高的反賄祈福大天燈，上頭寫著此次反賄選的標語「十全十美」宣達反賄選打造美麗家園決心。（記者林嘉東攝）

2019-11-06 10:56:17

〔記者林嘉東／基隆報導〕總統、副總統選舉進入倒數。基隆地檢署今天在司法大廈大廳舉行誓師大會，會中展示2公尺高的反賄祈福大天燈，上頭寫著此次反賄選的標語「十全十美」，希望藉由所有反賄查賄的努力，與全民一起守護美麗的家園，「全民反賄，十面埋伏，十分幸福，美麗城市」。

此外，基隆地檢署除了在基隆文化中心與司法大廈外牆懸掛大幅反賄選看板外，首次結合知名觀光景點平溪分駐所（天燈派出所）秀上反賄選標語，從市區到郊區都可見反賄選標語，強調地檢署反賄查賄決心。

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檢察長柯麗鈴強調，檢警調廉已織成緊密法網，全力進行各項查賄部署及查緝行動，展現中央與地方共同查察賄選齊心齊力的決心。

柯麗鈴更指出，此次查賄重點，不只是在查察賄選部分，選舉暴力、賭盤及假消息，也是這次查察重點，希望政風機構能協助掌握相關情資，確保選舉順利完成。

第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉即將於明年1月11日進行投票。基隆地檢署今天上午9時許在司法大廈大廳舉辦誓師大會後，隨即召開選舉查察分區座談會，邀請法務部政務次長蔡碧仲、檢察總長江惠民、廉政署副署長侯寬仁、法務部檢察司副司長李濠松等多人參加。

基隆地檢署表示，配合法務部建置的「雲端反賄APP」，以「科技查賄，雲端反賄」，鼓勵民眾運用下載上開檢舉軟體，直接加入查賄的行列，一起建立清廉、純淨的選舉環境，順利完成選賢與能的民主選舉。

基隆地檢署首次結合知名觀光景點平溪分駐所（天燈派出所）秀上反賄選標語。（記者林嘉東攝）

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