不願通姦遭硬上分手砲 小三怒告人夫強姦

小甜發現吳男已婚，雙方協議分手，小甜指控，吳男以此為由要求她打分手砲，還以幫忙就兩人通姦案向妻子求情，三度對她性侵。（情境照）

2019-11-05 16:55:42

〔記者陳慰慈／新北報導〕吳姓人夫與22歲女子小甜（化名）搞外遇，事後小甜發現吳男已婚，雙方協議分手，小甜指控，吳男以此為由要求她打分手砲，還以幫忙就兩人通姦案向妻子求情，三度對她性侵，一次未得逞，但新北地檢署調查，小甜遭性侵後未保全證據也未求助，不符常情，今予吳男不起訴處分。

小甜指控，跟吳男原是交往中的男女朋友，2017年8月被吳妻提告通姦後，才知道吳男已是人夫，決定跟他分手，同年12月，吳男要求「發生最後一次關係」，違反她意願硬上得逞；去年5月，又以談論被告妨害家庭之事，邀約她見面，卻掐脖質問她：「是不是有其他交往對象？」接著稱會替她幫老婆求情，要她陪睡一晚，未料翌日早上卻突然壓在她身上，霸王硬上弓。

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小甜說，去年7月，吳男又到住處按電鈴，揚言不開門就要把通姦之事告訴她家人朋友，她只好讓對方進門，結果吳男一進房間就是試圖對她硬上，見她持續大哭掙扎才停手。

開庭時，吳男否認小甜指控。檢方調查發現，小甜遭性侵後，當下未保全證據，也未去醫院驗傷，反而先去買避孕藥跟洗澡，明知吳男家中還有其父母卻無呼叫求助，不符被害人反應，因此認定吳男罪嫌不足不起訴。

吳男另被控涉嫌傷害、妨害秘密罪部分，因小甜撤告，今也一併不起訴。

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