援交糾紛 揪出運將18年前性侵女子

高等法院昨依強制性交罪，判陳4年徒刑。（示意圖）

2019-11-05 05:30:00

〔記者楊國文／台北報導〕女子小美（化名）20年前深夜遭男子拖進工地性侵，案件始終無法偵破，直到前年6月，運將陳宏仁因1起性交易糾紛被告，檢警透過他的DNA，發現他犯下小美性侵案，高等法院昨依強制性交罪，判陳4年徒刑。

1999年1月間，小美經過新北市蘆洲集賢路，遭戴安全帽、手套、躲在暗處的男子拖進路旁工地，小美遭掐住脖子，對方喝令「不要叫、不要動」，強行性侵。

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案發地沒有監視器，加上天色昏暗，小美未看清歹徒長相特徵，檢警雖採到嫌犯DNA，但警方DNA庫未建立嫌犯樣本資料，案件遲未能偵破。

直到2017年6月，現年45歲的運將陳宏仁上網找援交妹，性交易過程爆發拉扯衝突，陳被控性侵，此案雖不起訴處分，但檢警採驗陳男DNA比對，意外發現與18年前性侵小美的DNA竟然相符，循線將他查獲。

陳男辯稱，當天是跟小美進行性交易，不是強制性交，還指稱賣淫女身上有明顯刺青圖案、曾用台語罵他。小美出庭指證遭性侵經過，並澄清從未賣淫。

惡行終揭發 判4年徒刑

一審斥責陳男惡行使小美身心受創，留下難以抹滅心理創傷，犯後否認犯行，一再辯稱，沒有道歉、賠償，判4年徒刑。上訴後，高等法院仍依強制性交罪判刑，可上訴。

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