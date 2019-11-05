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首頁　>　社會

強奪學妹初夜 竟說抱歉是指愛愛弄痛她

示意圖。與新聞無關。

示意圖。與新聞無關。

2019-11-05 07:30:25

〔記者鮑建信／高雄報導〕某大學女學生（化名如玉）堅持初夜給另一半，卻被學長帶到情人碼頭糟踏，憤而打官司求償，蔡姓學長則堅稱兩情相悅，事後說抱歉是指愛愛過程弄痛她，橋頭地院判決蔡給付36萬元精神撫慰金。

據了解，105年3月7日深夜，蔡男見學妹如玉心情不佳，騎機車載她前往高雄市茄萣區情人碼頭散心。當天凌晨1時30分許，蔡帶她到碼頭殘障廁所內，強行性交後又指姦，直到她下體流血，2人始返回學校。

蔡男坦承發生性行為，但強調是兩情相悅，事後如玉亦曾至宿舍，找他當面談話，並無所謂因遭強制性侵而恐懼的情形。並說，他事後傳簡訊向如玉道歉，乃因對當時一時衝動、造成對方疼痛，不是承認有強制性交的意思。

法官調查，如玉在案發前，雖與蔡多所往來，或有好感，然因彼此間至多僅處曖昧階段，而非男女朋友關係，故在蔡一再要求欲進一步撫摸、接觸或發生性行為時，如玉均明確表示僅想要陪伴或給予安全感，多次堅決表明不願與發生性行為，其初夜應留與另一半。

此外，案發後當日凌晨2時57分許，蔡男旋即以Line向如玉表示：「抱歉」、「今天真的衝動過頭了」、「我真的不知道你還是第一次」、「我能理解為什麼你會一直想打我」、「我後悔也不知道該怎麼做」、「妳應該是撕裂傷的痛」、「過幾天就會慢慢好的」、「妳知道我為什麼要說這麼多嗎… 」、「因為光後悔也不能改變什麼」、「對不起今天這樣子對妳」等語。

如玉則回應「你知不知道我真的很痛」、「對你來說可能沒有什麼」、「但對我來說傷害造成了」、「以後我要怎麼談戀愛甚至結婚」、「我都不敢想像甚至期待了」、「你就像破壞我感情的第三者一樣」、「傷害別人之後才說這沒有什麼」等語，證明蔡所辯不足採。

院方並審酌兩造經濟狀況等情形，認為蔡男賠償36萬元比較合理，可上訴。

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