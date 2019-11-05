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首頁　>　社會

雜貨店加蓋鐵皮淪賭場 新北強制拆除

新北市府昨日派相關單位將違章鐵皮屋拆除。（記者王宣晴翻攝）

新北市府昨日派相關單位將違章鐵皮屋拆除。（記者王宣晴翻攝）

2019-11-05 16:08:07

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市五股成泰路某間雜貨店在店後方加蓋鐵皮屋，提供給許男經營天九牌職業賭場，警方日前掌握事證破獲，查扣抽頭金10萬元、賭資20萬元及相關證物，並通報公安聯合稽查小組到場，確定該鐵皮屋為違章建築，昨日執行強制拆除，避免再淪為聚賭場所。

新北市蘆洲警分局表示，今年9月20日，警方掌握線報，發現五股成泰路的加蓋鐵皮屋內藏有職業賭場，立即派員前往查緝，當場逮到許姓賭場老闆，並查扣相關事證，訊後依賭博罪嫌送辦，調查後發現該賭場是由一間雜貨店老闆在店後方加蓋鐵皮，提供許男作為賭場。

警方立即通報新北市府公安聯合稽查小組，工務局、拆除大隊、警察局等相關單位到場稽查，確認該鐵皮屋確實為違章建築，昨日實施強制拆除，避免再淪為聚賭場所。

新北市府昨日派相關單位將違章鐵皮屋拆除。（記者王宣晴翻攝）

新北市府昨日派相關單位將違章鐵皮屋拆除。（記者王宣晴翻攝）

新北市府昨日派相關單位將違章鐵皮屋拆除。（記者王宣晴翻攝）

新北市府昨日派相關單位將違章鐵皮屋拆除。（記者王宣晴翻攝）

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