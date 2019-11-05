黑澀會美眉「Apple」遭詐騙50萬 騙徒判刑9月

「Apple」黃暐婷被詐50萬，陳男全盤認罪，並還清款項給Apple，法官依2次詐欺取財罪將他合併判刑9月，可易科罰金27萬元。可上訴。（翻攝自黃暐婷APPLE臉書）

2019-11-05 12:34:34

〔記者張文川／台北報導〕黑澀會美眉「Apple」黃暐婷，去年6月在IG網站誤信假裝朋友的陳姓男網友「假投資、真詐財」話術，陸續匯款投資71萬元，但只拿回21萬；台北地院審理期間，陳男全盤認罪，並還清款項給Apple，法官依2次詐欺取財罪將他合併判刑9月，可易科罰金27萬元。可上訴。

Apple日前上節目還原她挨詐的過程，去年6月她收到一名以前的朋友以IG私訊她，對方很了解她的私事，使她不疑有詐，卻逐漸步入圈套，對方透露最近有個不錯的投資，他從而賺到一棟房子，問Apple有沒有興趣，Apple去看對方臉書、IG查證，誤認對方可信，就投資20萬，隔沒幾天錢就回來了，讓她小賺2萬，所以她信以為真，又陸續丟錢進去，直到去年8月一共「投資」了71萬。

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判決指出，30歲陳姓男騙徒，是在IG開啟2個帳號，冒充Apple的友人邀約她投資，去年6月詐騙得款21萬後，將錢拿去地下博奕網站賭博，結果贏了錢，為了防止Apple起疑，於是匯回21萬給Apple。

她在6月至8月間，又陸續依照陳男指示，匯出16筆各1萬至3萬元，匯至陳男借來的4個人頭帳戶，一共50萬元，但都有去無回。

Apple在節目中說，她一直未能見到陳男盧山真面目，就只透過網路聯絡，去年9月覺得對方情緒起伏很奇怪，又拿不回錢，才悄悄向刑事局報案遭詐騙，警方偵辦期間她為了不打草驚蛇，仍與陳男持續聯絡，還用苦肉計「我急需用錢，可以還我一點嗎」，想釣他出面。今年1月警方告訴她抓到人了。

北院審理期間，陳男承認佯裝Apple朋友詐騙錢財，並將騙她的錢全數還清；Apple曾以被害人身分到庭，她原本想「一定要告死他」，但在法庭見對方還很年輕，也沒前科，就心軟給他一個自新機會，同意法官用可以易科罰金的輕判結案。

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