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首頁　>　社會

社區有色狼！惡鄰性侵弱智女童被起訴

新北地檢署依加重強制性交罪嫌起訴這名色鄰居。（記者陳慰慈攝）

新北地檢署依加重強制性交罪嫌起訴這名色鄰居。（記者陳慰慈攝）

2019-11-05 11:11:13

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名色男，明知12歲女鄰居是輕度智能障礙，竟強吻到其住處玩耍的女童胸部，還命女童脫褲，趴在她身上恫嚇指侵，女童母發現女兒從男鄰居家走出，察覺有異追問才得知，新北地檢署今依加重強制性交罪嫌起訴這名色鄰居。

起訴指出，今年7月23日上午8時許，女童到色鄰居住處玩耍，色鄰居竟要求女童自己脫掉褲子，並趴在她身上，恫嚇「不給我摸，下次就不讓妳來我家」，致使女童心生恐懼，色鄰居便開始上下其手，對女童指侵並掀開衣服親吻其胸部，事後女童母看見女兒神情有異的從鄰居家走出，追問才驚知女兒被欺負。

色鄰居到案後坦承對女童猥褻指侵，也知道女童是輕度智能障礙，檢方依據女童、女童母證詞及女童的身心障礙證明，認定這名色鄰居犯行，今將他起訴。

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