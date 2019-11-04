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一天硬上13歲女網友3次 少年精蟲衝腦的代價是…
2019-11-04 20:03:25
〔記者陳慰慈／新北報導〕16歲周姓少年透過臉書認識13歲少女，去年3月兩人相約見面，周少卻把少女帶到他家，硬上少女2次後，還想再上第3次，少女奮力推開拒絕，周少才停止動作，新北地檢署今依加重強制性交罪嫌起訴周少。
今年3月，周少約少女碰面，卻把少女帶到其住處，趁兩人在房間獨處時，伸手撫摸少女下體，少女撥手反抗，周少仍要求少女脫掉褲子，對少女性侵得逞，周少稍事休息後，又精蟲衝腦，再度不顧少女反抗硬上，沒多久，又再來第3次，強行插入，少女不願將周少大力推開，周少才罷手，少女返家後將此事告訴母親報警處理。
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庭訊時，周少坦承犯行，加上少女手繪周少住處平面圖與周少住處擺設相同，證明少女去過周少家，認定周少3次對未滿14歲女子強制性交犯嫌，將他起訴。