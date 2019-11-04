為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

一天硬上13歲女網友3次 少年精蟲衝腦的代價是…

新北地檢署今依加重強制性交罪嫌起訴周少。（記者陳慰慈攝）

新北地檢署今依加重強制性交罪嫌起訴周少。（記者陳慰慈攝）

2019-11-04 20:03:25

〔記者陳慰慈／新北報導〕16歲周姓少年透過臉書認識13歲少女，去年3月兩人相約見面，周少卻把少女帶到他家，硬上少女2次後，還想再上第3次，少女奮力推開拒絕，周少才停止動作，新北地檢署今依加重強制性交罪嫌起訴周少。

今年3月，周少約少女碰面，卻把少女帶到其住處，趁兩人在房間獨處時，伸手撫摸少女下體，少女撥手反抗，周少仍要求少女脫掉褲子，對少女性侵得逞，周少稍事休息後，又精蟲衝腦，再度不顧少女反抗硬上，沒多久，又再來第3次，強行插入，少女不願將周少大力推開，周少才罷手，少女返家後將此事告訴母親報警處理。

庭訊時，周少坦承犯行，加上少女手繪周少住處平面圖與周少住處擺設相同，證明少女去過周少家，認定周少3次對未滿14歲女子強制性交犯嫌，將他起訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
性交易糾紛不起訴 運將反被揪出18年性侵惡行
2019-11-04 12:20

性交易糾紛不起訴 運將反被揪出18年性侵惡行
放學被邀聊天 少女遭遠房親戚性侵
2019-11-02 12:14

放學被邀聊天 少女遭遠房親戚性侵
辦喜宴看這裡婚宴場地全新登場

辦喜宴看這裡婚宴場地全新登場
女大生當家教遭學生猥褻 機智傳密碼給男友獲救
2019-11-01 18:02

女大生當家教遭學生猥褻 機智傳密碼給男友獲救
性侵女乘客害懷孕 公車司機判賠百萬
2019-10-31 12:01

性侵女乘客害懷孕 公車司機判賠百萬

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播