PTT版團購氣炸鍋 主揪團者神隱氣炸90餘團員

假網拍團購詐騙流程圖。（記者姚岳宏翻攝）

2019-11-03 14:21:55

〔記者姚岳宏／台北報導〕許多小資男女利用團購搶便宜，卻遇主揪團者詐騙！有人在PTT版上徵求團購60台氣炸鍋，一下子就有92人響應，沒想到大批網友付錢後，主揪團者卻從此神隱，留下的還是假的聯絡電話，最後竟將PTT帳號轉賣他人，讓多名成員既錯愕又氣憤。

刑事局分析，歹徒通常利用時下最夯、最熱門的商品揪團壓低價吸引購買，並誘導民眾透過FB或LINE等通訊軟體私下交易，並表示可先付金，事後再面交付餘款，等到買家將款項匯入指定戶頭後就已讀不回、封鎖帳號，提醒民眾在網購搶便宜的同時，別忽略了網拍購物詐騙陷阱。

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台北市一名劉姓業務，上週瀏覽PTT（批踢踢實業坊）網站，看到合購版有則標題「比依陶瓷氣炸鍋-賣家直送」，徵求60台團購（即團購數量達60台才會開團），等到結標時間一過，便收到發文主揪團者寄匯款通知mail給92位跟團團員，請團員卻認訂購顏色等等資訊，並提供主購者的匯款帳號、姓名及手機。

8分鐘後主揪團者又mail一封匯款截止時間通知信給大家，劉男立刻以手機APP的網路銀行轉帳2307元給對方，沒多久，劉男竟發現該篇文章遭刪除，仔細一看原來是達標後，仍繼續徵求其他人跟團，導致PTT版主認定違規並刪除文章，等同此次團購流標。

主揪團者當時允諾2日內歸還費用給所有買家，然而過了通知日期，買家們均未收到款款項，撥打當時主購者提供的手機跟姓名不符，也說不清楚這件事情，眾團員才驚覺遭到詐騙。

刑事局呼籲，網購應選擇具審核機制的拍賣網站購買較有保障，以免遭詐騙，有任何問題可撥打165反詐騙諮詢專線查證，也可透過「趨勢科技防詐達人LINE」查詢網址、LINE帳號及Mail帳號是否安全。

刑事局提醒，PTT版團購常傳詐騙案，呼籲要選擇具審核機制的拍賣網站購買較有保障。（記者姚岳宏翻攝）

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