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首頁　>　社會

嚇出冷汗！距民宅不到5公尺 驚見模型飛機「墜機」

飛機殘骸隨即被人抬離現場。（記者張勳騰翻攝）

飛機殘骸隨即被人抬離現場。（記者張勳騰翻攝）

2019-11-03 13:53:58

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市經國路河濱公園，每逢假日常有模型飛機飛友在放飛遙控模型飛機，今天上午11點45分，有架模型飛機失控「墜機」在經國路旁，所幸未波及附近民宅及砸傷路人，屏東縣墾丁剛傳出滑翔機砸死婦人事件，墜機也引發附近民眾議論紛紛。

苗栗市經國路河濱公園，因周邊空域寬廣，不少遙控模型飛機同好，常在此空域玩遙控模型飛機，而此空域日前也被交通部民航局列為遙控無人機術科測驗場地。

目擊者蔡姓民眾說，今天上午他在河濱公園遛狗，突然聽到模型飛機引擎出現「轟！轟！」的異常聲音，然後看到一架模型機身搖搖擺擺，隨後就發現失控墜機在台13線經國路往嘉盛里26鄰路口，地上滿是飛機殘骸。

蔡姓民眾說，這次墜機地點就距民宅不到5公尺，屏東縣墾丁剛傳出滑翔機砸死婦人事件，附近民眾聽到巨響，紛紛外出查看，議論紛紛，所幸墜機未波及民宅及砸傷路人，否則後果不堪設想，過不久有人將飛機「殘骸」撿走。

蔡姓民眾不滿說，他就住在河濱公園附近，有時中午午休時間，不時有人放飛模型飛機，衍生的噪音擾人清夢，而苗栗縣航空模型飛行協會在河濱公園旁有豎立公告要求「放風箏請遠離飛行空域或至縣議會後方草皮施放」，也希望該會規範會員放飛時間及加強住戶安全。

苗栗縣航空模型飛行協會總幹事徐永俊表示，協會有律定飛行時間，主要以公家機關上班時間為主，且明訂每天中午12點半到1點半及傍晚5點以後禁飛，該會50多位會員都很清楚規定，因此空域已開放，今天墜機者他不知是否為外縣市飛友。

徐永俊指出，他們有請苗栗縣政府環保局來監測模型噴射機的噪音，結果噪音都未超標，該會已多次里民協調，日後也會再多溝通。

搖控模型飛機墜落在苗栗市經國路旁，飛機頭嚴重受損，零件散落一地。（記者張勳騰翻攝）

搖控模型飛機墜落在苗栗市經國路旁，飛機頭嚴重受損，零件散落一地。（記者張勳騰翻攝）

搖控模型飛機墜落在苗栗市經國路旁，引發附近住戶關切。（記者張勳騰翻攝）

搖控模型飛機墜落在苗栗市經國路旁，引發附近住戶關切。（記者張勳騰翻攝）

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