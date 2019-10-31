10天內2起墜機！ 港媒：凸顯中國空軍有重大缺陷

中國最近10天以來發生2起軍機墜機事故，導致3名飛行員死亡，其中一名曾參加今年中國十一國慶閱兵儀式的直升機飛行員。（法新社資料照）

2019-10-31 11:46:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國最近10天以來發生2起軍機墜機事故，導致3名飛行員死亡，其中一名曾參加今年中國十一國慶閱兵儀式的直升機飛行員。港媒分析，這2起墜機事故凸顯中國空軍的缺陷，包括訓練和設備等問題。

《南華早報》報導，第一起致命事故發生於3週前在河南中部，當時一架運輸直升機墜毀，機上3人全部罹難。這3人分別是33歲的飛行員龔大川，以及另外兩名組員溫偉彬和羅偉。一名當地消息人士說，當時這3人正在對直升機進行一些測試，但他拒絕透露墜機發生的地點和測試的性質。龔大川參加過今年在北京的十一閱兵儀式，溫偉彬曾參加2015年在北京舉行的二戰戰勝日本70週年閲兵儀式。

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第二次事故發生在8天後的青藏高原上，當時一架殲-10戰機在低空飛行演習中墜入山谷。一位知情人士說，幸運的是，飛行員及時安全彈跳生還，但殲-10戰機墜毀在山上。消息人士說，初步調查顯示，事故與殲-10戰機上所使用的俄製AL-31發動機有關。

報導提到，許多軍事消息人士表示，隨著空軍緊密演習（中國國家主席習近平呼籲強化軍方「戰備狀態」的一部份），隨著演訓增加，暴露出技術問題和訓練不足，將會發生更多的事故。一名接近空軍的消息人士說，如果這些問題沒有解決，可以想像會有更多的事故發生，因為高階軍官正在推動全軍更多的演習和訓練。

軍事分析家認為，中國空軍需要提高飛機的耐久性和飛行員培訓。香港軍事專家宋忠平說，發動機和飛行控制系統的問題也是造成致命事故的主要原因。

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