為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

難忘慶生會！醉大媽亂入倒地…壽星急報警

婦人醉倒在正舉辦慶生會的汽修廠，員警趕往處理。（記者許國楨翻攝）

婦人醉倒在正舉辦慶生會的汽修廠，員警趕往處理。（記者許國楨翻攝）

2019-11-03 12:06:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名婦人日前酒後出門買彩券，返家途中不勝酒力走進一旁正在舉辦慶生會的汽修廠，未料走沒幾步就醉倒在地，因並不認識婦人眾人也被嚇了一大跳，連壽星也是滿頭霧水，但唯恐她發生意外仍急報案求援，警方趕抵耐心查出婦人身分護送回家，虛驚一場。

台中市第三分局東區分駐所當晚接獲報案，有婦人倒臥轄內東區十甲東路旁一家汽修廠內，警員于竑駿、江益賢趕往處理時，正在汽修廠內聚餐的民眾向員警說，該名婦人自稱剛買完彩券突然走進廠內，結果沒走幾步就突然倒地，當時眾人正在慶祝生日，見狀嚇的目瞪口呆，但又擔心婦人發生意外，只好先將她扶坐椅子上報案求助。

員警發現婦人低著頭意識不清，無法說清楚個人資料，僅稱住在後方巷弄，員警隨即便兵分兩路，一人拍下婦人照片至後方住家詢問，一人則耐心繼續詢問並使用人臉辨識系統，同時聯繫轄區里長到場協助，終於查出對方是61歲的林姓婦人。

在眾人努力下，終於順利找到林婦住處，原來林婦心情不好多喝了幾杯，出門買彩券後許久都未返家，其女兒及丈夫正擔心地在住家附近尋找，見員警帶著她返家趕緊上前攙扶，感謝警方的熱心協助，讓她免於倒臥在外而發生事故，而直擊過程的慶生會壽星則說，真是難忘的生日。

家屬見員警帶著婦人趕緊上前攙扶回家。（記者許國楨翻攝）

家屬見員警帶著婦人趕緊上前攙扶回家。（記者許國楨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
酒醉盧警察被載到疏洪道「丟包」 警員記過調職
2019-11-02 11:05

酒醉盧警察被載到疏洪道「丟包」 警員記過調職
醉男失控被警帶回 家屬控：銬死在派出所無人知
2019-10-24 00:55

醉男失控被警帶回 家屬控：銬死在派出所無人知
驚！高雄老屋這麼多 你家也中獎了嗎

驚！高雄老屋這麼多 你家也中獎了嗎
夜店哥嗨完搭Uber回家 酒醒離家160km、車資破萬元
2019-10-07 23:53

夜店哥嗨完搭Uber回家 酒醒離家160km、車資破萬元
吃早餐被壓頭 男滿臉粥不爽暴打醉漢
2019-09-18 12:11

吃早餐被壓頭 男滿臉粥不爽暴打醉漢
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播