難忘慶生會！醉大媽亂入倒地…壽星急報警

婦人醉倒在正舉辦慶生會的汽修廠，員警趕往處理。（記者許國楨翻攝）

2019-11-03 12:06:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名婦人日前酒後出門買彩券，返家途中不勝酒力走進一旁正在舉辦慶生會的汽修廠，未料走沒幾步就醉倒在地，因並不認識婦人眾人也被嚇了一大跳，連壽星也是滿頭霧水，但唯恐她發生意外仍急報案求援，警方趕抵耐心查出婦人身分護送回家，虛驚一場。

台中市第三分局東區分駐所當晚接獲報案，有婦人倒臥轄內東區十甲東路旁一家汽修廠內，警員于竑駿、江益賢趕往處理時，正在汽修廠內聚餐的民眾向員警說，該名婦人自稱剛買完彩券突然走進廠內，結果沒走幾步就突然倒地，當時眾人正在慶祝生日，見狀嚇的目瞪口呆，但又擔心婦人發生意外，只好先將她扶坐椅子上報案求助。

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員警發現婦人低著頭意識不清，無法說清楚個人資料，僅稱住在後方巷弄，員警隨即便兵分兩路，一人拍下婦人照片至後方住家詢問，一人則耐心繼續詢問並使用人臉辨識系統，同時聯繫轄區里長到場協助，終於查出對方是61歲的林姓婦人。

在眾人努力下，終於順利找到林婦住處，原來林婦心情不好多喝了幾杯，出門買彩券後許久都未返家，其女兒及丈夫正擔心地在住家附近尋找，見員警帶著她返家趕緊上前攙扶，感謝警方的熱心協助，讓她免於倒臥在外而發生事故，而直擊過程的慶生會壽星則說，真是難忘的生日。

家屬見員警帶著婦人趕緊上前攙扶回家。（記者許國楨翻攝）

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