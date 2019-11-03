65歲大叔退休太閒找工作 意外成詐騙車手被逮了

警方查扣贓款與提款卡等。（記者王冠仁翻攝）

2019-11-03 10:56:02

〔記者王冠仁／台北報導〕退休後閒賦在家的65歲李姓男子，平時閒來無事想打發時間又想賺錢，他於是看報紙上有「日領現金」等字句的等求職廣告，輾轉被詐騙集團吸收成為車手。他依照指示去領錢再轉交給上線，每領10萬元可獲得2千元薪資；警方根據日前逮到的車手線上追查，總共逮到李等7名車手與車手頭，將繼續深入追查幕後詐騙集團。

警方指出，日前員警在台北市民權西路捷運站周邊，查獲正在領錢的33歲陳姓女車手與59歲林姓女車手，在她們身上查獲提款卡、存摺、工作手機及18萬3000元贓款；警方根據手機通聯，日前再逮25歲收水車手李姓女子、54歲廖姓男子，再查扣工作手機與10萬4千元贓款。

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警方根據查獲的證物，分析出這組車手大多在台北市市區的捷運站周邊領款，車手大多搭乘捷運前來周邊ATM領款，領完錢後迅速交給上線隨即領取酬勞，再搭捷運火速離去，利用行走方式製造斷點增加警方追查難度。

不過，警方查出他們熱門的提領時段與熱點，日前再次於中午時段於民權西路站外發現領完錢的40歲許姓女車手、30歲傅姓車手、65歲李姓車手。

警方說，這些車手都屬於同一組車手集團，他們當中不乏「二度就業」者，有人更是在報紙的廣告分類求職應徵工作而輾轉被詐騙集團吸收。像次此次被逮的65歲李男與59歲林女，他們都是退休後閒賦在家，有感於小孩都已成家自立，想趁空閒時賺錢才找工作並成為車手。

李等7人最後被警方依詐欺罪嫌送辦，警方也正深入追查幕後的詐騙集團。

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警方查扣贓款與手機。（記者王冠仁翻攝）

警方逮捕車手。（記者王冠仁翻攝）

警方逮捕車手。（記者王冠仁翻攝）

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