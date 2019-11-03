好運！司機突暈貨車倒退嚕 幸後車頂住、女警衝百米救援

發生意外的地下道。（記者許國楨翻攝）

2019-11-03 10:11:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名貨車司機開車途中行經一處地下道爬坡停等紅燈時，突因身體不適昏倒，只見整輛車瞬間倒退嚕加上車流量相當大，險象環生，幸後方另輛自小客順勢頂住，加上正在附近指揮交通的女警急衝上前協助，及時通報救護車送醫，化解危機。

台中市第一分局西區派出所女警陳子琦，日前傍晚在轄內三民路、五權路口執行交通崗守望勤務時，經路人告知地下道有民眾昏倒在車內需要協助，由於該時段因正值下班時間，該路口又是重要交通樞紐，來往車流相當大，陳員深怕堵塞交通及發生意外，立即火速前往處理，同時撥打119到場救護

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陳員到場了解後，發現一輛貨車的58歲張姓司機，疑因身體不適昏倒在車內駕駛座上出聲輕喚，只聽到張男以微弱及顫抖聲音回應後，陳員先解開其身上安全帶，並與後方頂住貨車的自小客駕駛合力將他抬下車休息，待救護車抵達後隨即送醫，所幸經就醫後已無大礙。

張男表示，因工作關係經常行駛該路段，當時停等紅燈時因身體突然不適昏倒，連同貨車也倒退嚕，幸好後方另輛自小客順勢頂住，加上遇到員警執勤時熱心幫忙，真的非常感謝員警及該名駕駛的即時救援。

警方呼籲，民眾若有身體不適時，應避免開車或騎車，並靠路邊停車休息，倘若再有不適之處，可撥打110協助。

貨車倒退嚕幸後方自小客順勢頂住。（記者許國楨翻攝）

陳員發現貨車司機昏倒車內。（記者許國楨翻攝）

警方通報救護車到場將張男送醫，幸就醫後無大礙。（記者許國楨翻攝）

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