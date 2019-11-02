2車擦撞自認沒錯 他先離開反涉肇逃被吊照

雙方在圖中路口發生碰撞。（記者許國楨翻攝）

2019-11-02 12:27:08

〔記者許國楨／台中報導〕台中市兩輛自小客日前發生擦撞，其中一方認為對方突然右切出車道導致事故發生，且當下又要求賠償並不合理，在未報案下索性駛離現場，但此舉卻因涉及肇逃反被警方依規定舉發先收罰單，還得吊扣駕照，警方強調，發生交通事故時民眾千萬不要自判對錯，先報案才是正確的自保之道。

台中市第三分局交通分隊上週晚間獲報一起交通事故案件趕往處理，36歲的謝姓駕駛表示，當時開車沿進德路往力行路方向行駛，到達精武路口時因前方車輛要左轉，便將車子往右切繼續直行，卻與後方另輛直行休旅車發生碰撞，雙方原在路口停下商談和解事宜，未料告知要報案時，對方卻立即上車走人。

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警方立即調閱謝男的行車紀錄器及附近監視器，很快就掌握到相關車牌以車追人，進一步通知53歲的黃姓駕駛到案說明，黃男表示，當時與謝男同一行車方向，對方原行駛在前方，到達路口時卻突然停了下來，他繼續直行要通過路口時，對方突然右切過來導致兩車在路口擦撞。

雙方隨即停靠路旁下車後，對方一開口就要他賠償，但他認為發生事故的主因在對方，覺得求償不合理，便離開現場沒有報案；警方根據謝男行車紀錄器，發現黃男陳述與事實大致相符，惟雙方一旦發生事故，不能自行認定肇事責任歸屬，理應報警處理，謝男雖變換車道不當，黃男逕自離去也與交通法規所不允許，雙方違規警方均依規定舉發。

分隊長蔡興邦表示，黃男因故肇事，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，止肇事雖無人受傷，黃男仍不得離開現場，針對逃逸行為將依規定舉發。

謝男右切車道與同向休旅車碰撞。（記者許國楨翻攝）（

黃男的休旅車。（記者許國楨翻攝）

謝男的自小客。（記者許國楨翻攝）

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