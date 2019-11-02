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酒醉盧警察被載到疏洪道「丟包」 警員記過調職

陳男（灰褲者）在派出所內和警方及計程車司起爭執。（記者劉慶侯翻攝）

陳男（灰褲者）在派出所內和警方及計程車司起爭執。（記者劉慶侯翻攝）

2019-11-02 11:05:37

〔記者劉慶侯／台北報導〕61歲陳姓停車場管理員，日前酒後搭計程車要返回新北市三重住處，但途中質疑對方繞路，雙方鬧上台北市警萬華分局武昌街派出所。但陳男也不滿警方協調結果，藉酒壯膽向張姓員警飆罵並肢體衝撞，被警制伏依法保護管束。

不過，警方事後要將陳男以警車送回住處，但抵達指定的周邊時，因對方沈睡不醒，張員索興將陳男放置在二重疏洪親水公園內，逕自離去。陳男事後認為「被警方丟包」，四處投訴爆料，結果張員被記過並調離現職。

警方表示，10月20日清晨5時左右，帶有醉意的陳男到武昌所報案，質疑計程車司機繞路，張姓警員協調未果，陳民反將砲火指向警方，口出穢言挑釁，並以身體衝撞員警，張員依警察職權行使法上銬保護管束，留置在派出所內供對方休息。

警方表示，隨後因派出所內另有案件在偵辦中，警方恐再生糾紛並滋擾辦案，便由張員於5時25分，駕警車將陳男載送至原本計程車司機被陳男所指定目的地。

警方說，當張員到達目的地時，見陳男仍未甦醒，所以無法送抵住家，張員便宜行事，便將陳男攙扶放置二重疏洪親水公園旁，在旁觀察一陣子後，待確認陳民清醒起身後才離去。

不過，陳男事後認為警方未履行承諾，又將他棄置在公園內就此不管，等同於是把他丟包，於是憤而向市警局提出檢舉和爆料，要求給他一個公道。

萬華分局調查後認為，張員對陳男酒後滋事依法管束並無違誤。但管束保護原因尚未消滅即將對方載送移至空曠處所留置，確有違失，核予記過一次處分，並調整服務單位，至於陳男另外要再對張員提告，警方也將依規定受理並移送法辦。

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