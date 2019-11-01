毒咖啡裝潮！仿製克羅心包裝 1小時電腦智能分裝4500包

警方起獲一粒眠約1萬顆、K他命數包、可可粉24罐、電子磅秤、毒品粉碎機、分裝袋1批、毒品封口機、電腦智能分裝機、印有好萊塢奢侈品牌克羅心標誌的咖啡包分裝袋等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

2019-11-01 17:10:09

〔記者 邱俊福／台北報導〕方姓兄弟檔涉嫌在桃園的住家，設置毒咖啡分裝廠，不僅使用少見的電腦智能分裝機，還以好萊塢奢侈品牌克羅心（Chrome Hearts）標誌當毒咖啡的外包裝，吸引時下年輕人吸食，刑事局偵三大隊據報經布線偵查，今天宣布搗破工廠，逮捕方姓兄弟檔與林姓下游毒販等3人到案。

警方調查，方姓兄弟檔平時沒有工作，跟家人住在桃園市桃園區一處透天的公寓社區，除了常跟林姓下游毒販等人往來，還在桃園中壢區一處偏僻地方設置毒品分裝場，近期疑要變更地點，便將機具先搬回住處，並尋找其他的地點。

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方姓兄弟檔到案後坦承確實有在分裝毒咖啡，但聲稱只供自己食用，否認有販售與外流。由於近來警察機關都有查獲以「克羅心」標誌作為外包裝的毒咖啡，現查扣分裝袋10箱，高達30萬包，懷疑都是此處流出，將持續擴大追查。

另外，工廠使用電腦智能分裝機，每小時可生產900包，查扣5台分裝機，每小時共可生產達4500包，數量非常驚人。

警方是接獲線報市面大量流入毒咖啡包後，循線鎖定方姓兄弟檔，日前到方嫌兄弟檔住所等相關地點搜索，共起獲一粒眠約10000顆、K他命數包、可可粉24罐、電子磅秤、毒品粉碎機、分裝袋1批、毒品封口機、電腦智能分裝機、咖啡包分裝袋等大批贓證物，依法送辦。

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警方將方姓兄弟檔等3人送辦。（記者邱俊福翻攝）

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