賣假包被判刑2年半 丁小芹上訴

藝人丁小芹因販售假名牌包，一審新北地院依加重詐欺罪判她3年6個月徒刑，二審智財法院上個月改判她2年6個月，不過，因不符緩刑要件，未給予緩刑，若案件確定恐得入監服刑，但據了解，丁小芹已經提出上訴，本案將上訴由最高法院審理。（資料照）

2019-11-01 17:11:53

〔記者王定傳／新北報導〕藝人丁小芹因販售假名牌包，一審新北地院依加重詐欺罪判她3年6個月徒刑，二審智財法院上個月改判她2年6個月，不過，因不符緩刑要件，未給予緩刑，若案件確定恐得入監服刑，但據了解，丁小芹已經提出上訴，本案將上訴由最高法院審理。

檢警調查，丁小芹於2015年8月起，在旋轉及蝦皮拍賣，販售假的CHANEL、FENDI包，或賣衣服、背包、導入儀時，在被害人匯款後根本沒出貨，甚至佯稱貨品全新，實際是二手貨，氣憤提告，全案共有12人受騙，詐欺金額17萬餘元。

請繼續往下閱讀...

一審審理時，丁小芹辯稱，把網拍帳號借給一名叫「Natasha」的朋友處理交易，她不知情，地院法官不採信，依利用網路對公眾散布詐欺13罪（有一人被騙兩次）判刑3年6月。

丁小芹趕緊上訴，不再堅持借用帳戶說法，並向智財法院合議庭表示：「自己很懊悔、知道錯了」，希望給她時間努力和解，並給予緩刑。

丁小芹與大部分被害者及商標權人和解，並開記者會展現誠意致歉；合議庭審酌她並非集團犯罪，且有深知悔悟，加上她須獨力負擔家計，目前在家具行兼職、時薪200元，收入不穩定，有「情堪憫恕、情輕法重」等情形予以減刑。

但由於判刑已超過2年，加上丁小芹在5年內有判刑記錄，並不符合宣告緩刑要件，若本案確定，丁小芹恐得入監服刑；據了解，丁小芹上個月已經正式提出上訴，本案將上訴由最高法院審理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法