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男子打電話怒嗆市長室要殺人 桃檢聲請簡判

桃園地檢署依李姓男子涉嫌妨害秩序案件聲請簡易判決處刑。（記者周敏鴻攝）

桃園地檢署依李姓男子涉嫌妨害秩序案件聲請簡易判決處刑。（記者周敏鴻攝）

2019-11-01 11:33:04

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市李姓男子不滿住處附近公園內的民眾跳韻律操噪音過大，7月5日上午打電話到桃園市政府市長室，對市長室人員怒嗆：「如果政府不幫我處理公園噪音的問題，我要殺光公園裡運動的人！」桃園地檢署已因他涉嫌妨害秩序案件，聲請簡易判決處刑。

當天上午9點多，李男（49歲）撥打1999到桃園市政府便民服務處抱怨噪音問題，電話輾轉接到市長室後，市長室人員又告知李男「應撥打1999」，讓李男情緒失控，連續出言恫嚇市長室人員。

李男除了不斷重複「我要殺人」外，還怒嗆：「如果政府不幫我處理公園噪音的問題，我要殺光公園裡運動的人！」「所有人，看過的都殺！」市長室人員憂心他的言行可能危害公眾安全，趕忙報警。

李男到案後坦承犯案，檢方說，已依他涉嫌妨害秩序案件，向桃園地方法院聲請簡易判決處刑，他因觸犯「以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安」罪，可處2年以下的有期徒刑。

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