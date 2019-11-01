好巧！日客接連遺失貴重物品 地點都跟這裡有關

日本遊客到文自派出所領回錢包。（記者洪定宏翻攝）

2019-11-01 09:37:38

〔記者洪定宏／高雄報導〕真的很奇怪！日本遊客接連遺失貴重物品，光是高雄市左營警分局1個月就受理了3起，而且都跟蓮池潭風景區有關，所幸警方順利將物品歸還給失主。

10月26日晚間約9點半，日籍男子原功一向仁武分局大華派出所報案，指他當天前往左營區蓮池潭遊玩，然後徒步到附近的崇德路商圈逛街，不慎遺失錢包，事後才發現。大華派出所員警透過電腦查詢，發現左營分局文自派出所受理類似的遺失物資料，再以電話確認無誤，原功一在導遊陪同下，前去文自所領取，物品均無短少。

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這已是左營分局近1個月來，受理日本遊客遺失物的第3起。

9月30日，田中夫婦首次到台灣自助旅行，搭計程車前往蓮池潭，卻將行李遺落在車內，舊城派出所協助找回。10月18日，山內小姐與丈夫到高雄自由行，搭計程車離開蓮池潭，將手機遺落車內，司機送交左營派出所，員警透過通訊資料找到山內小姐領回。

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