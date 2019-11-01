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仰德大道車禍揪弊端 3代檢業者、1黃牛收押禁見

2017年陽明山仰德大道大車禍造成4死8傷。（資料照）

2017年陽明山仰德大道大車禍造成4死8傷。（資料照）

2019-11-01 08:47:46

〔記者張文川／台北報導〕士林地檢署偵辦2017年陽明山仰德大道4死8傷大車禍案發現，肇事水泥車無手煞車卻通過定期檢驗，追查發現多家代驗廠收受黃牛賄款後放水，前天展開大規模約談，複訊後聲押3名代驗廠業者與吳姓代檢黃牛，士林地院今晨裁定4人都羈押禁見。

檢、廉約談仰德大道肇事水泥車所屬公司負責人陳美蘭、代檢黃牛吳國誠，桃園鴻湧代檢廠負責人黃宏木、桃園維邦代檢廠負責人呂佾儐、台中特威力代檢廠負責人紀君宏等多人到案，訊後認定有勾串、滅證之虞，聲押吳、黃、呂、紀等4人，今晨獲准；另，陳美蘭等18人檢方複訊後請回，12人各1萬至20萬元交保。

檢方初步查出代檢廠業者與黃牛掛勾，竄改包含仰德大道肇事車輛在內的26輛混凝土泵浦車的檢驗數據，或塗改俗稱「選手車」的車況正常車輛的車身車牌號碼，或將「選手車」的前後車牌更換為問題車車牌號碼，來頂替問題車輛接受檢驗。

承辦檢察官發現，特威力等3家代檢廠，涉收代檢黃牛賄賂，於檢驗時放水，前天動員180名司法警察搜索，約談嫌犯及證人共62人。

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