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首頁　>　社會

中國漁船越界搶撈黃魚 金門海巡雙艇夾擊帶回一船9人

金門海巡隊頂著惡浪追捕蛇行脫逃的中國漁船（左方藍色漁船）。（圖由金門海巡隊提供）

金門海巡隊頂著惡浪追捕蛇行脫逃的中國漁船（左方藍色漁船）。（圖由金門海巡隊提供）

2019-10-31 20:33:33

〔記者吳正庭／金門報導〕金門海域近日黃魚漁汛活躍，引來中國漁船越界搶撈，金門海、岸巡隊連日以綿密船艇巡邏，30日晚間在溪邊海域發現1艘越界中國漁船「惠安017號」於距岸0.8浬處滯留作業，經鳴笛廣播驅離無效，採取強勢登檢，「惠」船雖於追捕過程幾度蛇行，終難逃被逮捕命運，海巡隊將包括李姓船長在內共9人帶回進行調查及行政處分，後續將依兩岸人民關係裁處。

金門海巡隊追捕越界中國漁船，正小心翼翼準備跳船登檢。（圖由金門海巡隊提供）

金門海巡隊追捕越界中國漁船，正小心翼翼準備跳船登檢。（圖由金門海巡隊提供）

海巡署艦隊分署金門海巡隊副隊長駱天雄說，當時第9海巡隊PP-10039艇與第5海巡隊PP-10052艇及高雄艦，搭載特勤人員共同執行掃蕩，大約晚間8時46分從雷達發現溪邊海域有可疑光點徘徊，正當特勤幹員準備登檢時，「惠」船幾度蛇行拒檢，經雙艇夾擊並以優勢警力登船檢查，才順利將作業中的「惠」船押回料羅港留置，依台灣地區與大陸地區人民關係條例，可科處李姓船長至少新台幣30萬元起跳的罰款。

金門海巡隊追捕越界中國漁船，待船隻緊貼，冒險跳船登檢。（圖由金門海巡隊提供）

金門海巡隊追捕越界中國漁船，待船隻緊貼，冒險跳船登檢。（圖由金門海巡隊提供）

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