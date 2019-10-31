送暖到心坎！為外籍漁工募集冬衣活動開跑

宜蘭縣漁工職業工會發起為外籍漁工募集冬衣的活動，為外籍移工送暖。（圖擷取自臉書＿宜蘭縣漁工職業工會）

2019-10-31 22:02:05

〔即時新聞／綜合報導〕「為外籍漁工募集冬衣活動」開跑！每逢秋冬交際之時，「宜蘭縣漁工職業工會」都會發起為外籍漁工募集冬衣的活動，今年也不例外，希望集結民眾的愛心，為這些來自異鄉、貢獻台灣漁業的討海人送暖。

宜蘭縣漁工職業工會自2013年以來，每年都會舉辦募集冬衣活動，歡迎民眾捐贈穿不到的冬衣，讓這些來自熱帶國家的外籍漁工，也能溫暖過冬。

請繼續往下閱讀...

由於漁工都是男性，募集項目仍以男性的冬季禦寒、保暖衣物為優先需要，如防水保暖外套、輕便工作長褲、發熱衣、長袖衣物、鞋子、圍脖、套頭帽、新襪子等。

東南亞主題書店「燦爛時光」也響應行動，在書店設置「男性冬衣募集箱」，計畫收集、整理後，全數捐贈相關單位。

由李麗華於2013年創辦的宜蘭縣漁工職業工會，是台灣第一個外籍移工職業工會，除了秘書長李麗華是台灣人，工會幹部及成員都來自菲律賓、印尼。

宜蘭縣漁工職業工會」發起為外籍漁工募集冬衣的活動，為外籍移工送暖。（圖擷取自臉書＿Yilan Migrant Fishermen Union-Ymfu）

東南亞主題書店「燦爛時光」也響應行動，在書店設置「男性冬衣募集箱」（圖擷取自臉書＿燦爛時光：東南亞主題書店 Brilliant Time bookstore）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法