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外送員趕時間 新北10月41件事故、86件違規

交通局邀美食外送平台業者Uber Eats於今天辦理交通安全講習。（圖由新北市交通局提供）

交通局邀美食外送平台業者Uber Eats於今天辦理交通安全講習。（圖由新北市交通局提供）

2019-10-31 12:59:30

〔記者何玉華／新北報導〕近來美食外送員交通事故頻傳，新北市警察局統計，10月至今共有41件外送員交通事故，肇事原因以未注意車前狀況、未依規定讓車居多。另違規案件達86件，以未依規定轉彎22件、闖紅燈20件為主要違規原因。

新北市警察局自10月1日起，在警察局交通事故電腦程式中，新增「外送平台」註記，以有效掌握外送員交通事故及違規態樣。

新北市交通局交通安全科科長林昭賢表示，外送員發生事故年齡層以年輕族群為最高，因缺乏駕駛經驗暨防禦駕駛觀念，加上為了趕時間和搶單而超速、闖紅燈、違規轉彎、看導航不看路況等危險駕駛行為，造成事故發生。

交通局今天主動邀位於新北市的美食外送平台業者Uber Eats於今天辦理交通安全講習，由台北區監理所專業講師針對外送員騎乘機車的交通規則和防禦駕駛觀念，進行交安宣導，以降低事故發生，共同關懷外送員生命安全。

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