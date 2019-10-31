婦人逞口舌之快 罵一句話要賠9萬元

許婦逞口舌之快，當眾對社區男主委及女財委說「你是他客兄喔」，一句話誹謗兩人，已分別被判處拘役30日、45日（可易科罰金），又要面對民事賠償，法院已判處須賠償財委1萬5千元，主委也已請求賠償（審理中），累計許婦已賠9萬元。（資料照）

2019-10-31 11:42:06

〔記者楊政郡／台中報導〕許婦逞口舌之快，當眾對社區男主委及女財委說「你是他客兄喔」，又對社區保全員說「我昨天給主委跟財委洗臉，我說主委是財委的客兄（台語）」，一句話誹謗兩人，已分別被判處拘役30日、45日（可易科罰金），又要面對民事賠償，目前法院已判處須賠償財委1萬5千元，主委也已請求賠償（審理中），累計許婦已賠9萬元。

台中地院判決書指出，許婦是中市西屯區某社區大樓住戶，阿香是該社區大樓財務委員，阿鈞則是主任委員，去年8月18日上午11時許，許婦在社區騎樓前，對阿鈞、阿香說：「他（指阿鈞）是你客兄嗎？」

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翌日又在社區大樓騎樓對保全員李姓主任說：「我昨天給主委跟財委洗臉，我說主委是財委的客兄」，當天下午又遇到李主任及林姓保全員，許婦又再次陳述一遍，及「你們主委是財委的客兄」等。

阿香、阿鈞分別提告妨害名譽、誹謗等案，許婦已陸續被判處拘役30日定讞（阿鈞的部分），又被判處拘役45日（阿香的部分，還可上訴），阿香提告請求精神賠償10萬元，台中簡易庭判許婦須賠償1萬5千元，另阿鈞請求精神賠償部分還在審理中。

許婦逞口舌之快，幾年前也是誹謗阿香，被判罰金6千元定讞，如今一句話罵兩個人，被兩個人告，除被判需罰款，還要面對民事賠償。

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