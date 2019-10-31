前桃市府局長朱松偉索賄 連威而鋼、開房間費用都要業者買單

前桃園市政府經濟發展局長朱松偉，因違反貪污治罪條例被桃園地檢署提起公訴。（資料照）

2019-10-31 10:59:34

〔記者周敏鴻／桃園報導〕前桃園市政府經濟發展局長朱松偉涉嫌從2017年8月起，多次向市府標案得標廠商，如「桃園市自動駕駛系統試運行計畫委託服務案」勞務採購案業者孫瑀等人索賄，除了現金外，連「威而鋼」、與女友開房間費用，都要業者買單；他另詐領局長特別費，不法所得逾80萬元。桃園地檢署已依貪污罪嫌將他與孫瑀等8人提起公訴，檢方說，朱松偉索賄手段「猶如地痞流氓強徵保護費，敗壞官箴至鉅」，已請求法官從重量刑。

檢方調查，2017年8月起，經濟發展局代辦「桃園市自動駕駛系統試運行計畫委託服務案」勞務採購案，朱松偉陸續以「需要現金打點」、「需要贊助尾牙禮品」、「需要設備進行學術研究」、「公務行程需要住宿飯店」等理由，向得標的計畫主持人孫瑀強索現金20萬元、水波爐、威而鋼、平板、手機等物品，連朱松偉住宿飯店8次的費用4萬餘元，也由孫瑀支付，總計孫瑀交付的賄賂總金額約40萬元。

請繼續往下閱讀...

朱松偉食髓知味，又多次以相同手法，向6位業者索賄，得手現金、禮券、威而鋼等，總價約33萬元，檢方說，朱松偉索賄過程中，甚至將機車等商品擷圖傳送給業者，要求業者購買他指定的物品餽贈。

朱松偉還自行或請託友人蒐集不實的餐廳發票，作為核銷局長特別費之用，成功詐領特別費12萬元，檢方說，朱松偉、孫瑀等8人涉嫌違反貪污治罪條例，已將他們提起公訴，其中朱松偉身為高階政務官、大學教授，理應潔身自愛以為學子楷模，卻利用局長權勢索賄，甚至連威而鋼及與女友開房間的費用亦要求廠商支付提供，索賄手段猶如地痞流氓強徵保護費，敗壞官箴至鉅，將政府機關化為利益分贓的處所，嚴重戕傷政府威信、有負人民期望，已請求法官從重量刑。

檢方補充，孫瑀等業者都是參與桃園市政府經發局採購案的廠商，迫於遵守法治與公司存亡壓力的兩難，「困窘之情不難想見」，且他們都已坦承犯行，已請求法官酌情予他們緩刑的機會，以啟自新。

桃園市政府新聞處長詹賀舜說，清廉是市府團隊不能打折扣的基本操守，任何謀取不法私利的行為，都應該接受法律的制裁，朱松偉涉貪案件被檢方提起公訴，市府已全力配合調查並尊重偵辦結果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法