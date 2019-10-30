用這招發票「包號」 詐領1600萬獎金 3年才被識破

犯罪集團購買大量二聯式收銀機統一發票，類似以「大樂透包號方式」，比對每期統一發票開獎，穩賺不賠。（彰化地檢署提供）

2019-10-30 23:02:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地檢署破獲國內首宗大量登載不實二聯式收銀機統一發票兌獎案，調查發現犯罪集團主謀利用開設多家加水站，不賣水卻灌水開立每期中獎發票，再以每張40元代價，找來上百名人頭至全台各超商、銀行兌獎，且只兌換20萬元以下獎項，迴避財政部稽查，3年來詐領1600萬未曾被查緝，直到有人1次領10張獎金，被超商店員發現有異，向財政部檢舉，詐領國庫賊計才遭拆穿。

主謀找到兌獎機制漏洞 設空殼公司狂開發票

根據了解，盧姓、曾姓主謀疑似發現二聯式收銀機統一發票兌獎機制有漏洞，於是每月向財政部大量購買二聯式統一發票存放，以類似「大樂透包號方式」猜獎，每期開立中獎發票後，1000元以內小獎由高層分配找來的人頭去兌獎，4000元獎金以上則由高層至銀行兌領。

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檢警也找出集團獲利方式，發現統一發票每1萬號就能中3組4號獎金1千元、每1千號能中5組3個號碼獎金2百元，每1萬張就可以中53張約13000元獎金，中獎率0.5％，而購買1萬張發票只需1440元，加上約500元營業稅，扣掉成本，就能賺到約11000元以上，不法集團嚐到甜頭，今年7、8月購買170萬張發票，9、10月購買200萬張，由此可知幾乎是穩賺不賠。

辦案十多年，第一次看到這樣詐領統一發票獎金！不具名檢警人士說，該集團主謀原是經營寵物店，卻突然改開加水站，到址搜查卻沒任何加水儀器，經過多日偵查，加上財政人員從上億張兌獎發票找出證據，發現同一姓名的主嫌短期內就兌換4000元以上大獎多次，才讓他百口莫辯。

犯罪集團疑似利用二聯式收銀機統一發票兌獎機制漏洞，詐領國庫。（彰化地檢署提供）

檢方查扣犯罪集團公司存有大量空白統一發票。（彰化地檢署提供）

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