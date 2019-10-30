台開內線交易案更5審 趙建銘辯：沒買股票也沒獲利

高院更五審今審理台開內線交易案，趙建銘一度躲避媒體採訪，否認犯罪。（記者楊國文攝）

2019-10-30 19:32:58

〔記者楊國文／台北報導〕纏訟13年的台開內線交易案，高等法院更五審今傳訊前總統陳水扁女婿趙建銘、父親趙玉柱等4被告，均否認犯罪，趙建銘說，沒買台開股票，也沒有獲利，因為要「吃好料」才赴三井宴，多位被告律師主張此案纏訟多年，應先就重大訊息內容、犯罪所得計算方式「定調」，執行公訴的高檢署女檢察官訓斥說，很遺憾的是，被告答辯和之前都一樣，「一般投資人能輕易和董事長吃飯嗎？」檢方就是因為被告犯後態度問題，才提起上訴。

趙建銘被控2005年起，兩度到北市知名的三井日本料理餐廳，與當時台開董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一等人餐敍，席間蘇德建透露許多台開利多的內線消息，返家後轉告父親趙玉柱，父子兩人利用趙母簡水綿帳戶買進台開股票，待股價上漲脫手賺取差額。台北地檢署2006年7月6月將趙建銘等4人提起公訴。

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歷審都判趙家父子有罪，一審時，趙建銘被判6年、併科罰金3千萬元；二審、更一和更二審都判7年，更三審判4年，更四審考量審理冗長，依速審法將趙建銘等4人均減刑，趙建銘判3年，趙玉柱2年6月且併科罰金5千萬元，罰金得以易2年勞役折算，犯罪所得475萬元沒收，蘇德建判2年，緩刑5年，向公庫支付500萬元，游世一判2年，併科罰金6千萬元，罰金得以易2年勞役折算。

上訴後，最高法院認為，趙建銘所知悉的消息是否構成證交法規定的「重大消息」、內線交易犯罪所得計算方式、趙玉柱與游世一是否構成共犯都有釐清必要，6月底發回更五審審理。

高等法院更五審今傳訊全部被告趙建銘、趙玉柱、蘇德建、游世一等4人出庭，趙建銘4人均否認犯罪。

趙建銘說，沒買台開股票，也沒有獲利，台開股票不是他決定要買，他只知道彰化銀行要賣台開股票，有關張數、三井宴，都是蔡清文安排，他當初的想法是去三井「吃好料」，連他去三井宴，父親都不知情，更沒有把法院認定的重大訊息告訴父親。

其他被告的律師分別主張，共犯所得不應該合併計算，質疑檢方起訴、上訴的罪證不足，罪證有疑，法院應為被告有利的判斷。

高檢署女檢察官陳淑雲庭末說「很遺憾」，因為被告的答辯和律師辯護內容，和之前都一樣，也就是因為被告的犯後態度是如此，「根本不符合國民的法律情感和期待」，檢方才要提起上訴。

高院更五審今審理台開案，趙玉柱否認犯罪，指稱「我不知道什麼是內線交易」。（記者楊國文攝）

高院更五審今審理台開案，台開董事長蘇德建否認犯行。（記者楊國文攝）

高院更五審今審理台開案，被告游世一否認犯罪。（記者楊國文攝）

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