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對準胸腹2槍殺人辯無致死意圖 法官認「直接故意」判16年

苗栗地方法院依殺人、槍砲罪，判林男應執行有期徒刑16年。（資料照，記者鄭名翔攝）

苗栗地方法院依殺人、槍砲罪，判林男應執行有期徒刑16年。（資料照，記者鄭名翔攝）

2019-10-30 17:08:04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市蟠桃活動中心，今年1月間發生槍擊命案，30歲林姓男子持改造手槍朝28歲徐姓男子的胸腹連開2槍，致徐男傷重不治。林男雖辯稱，沒有要致對方於死；但法官認為，胸腹是重要部位，林男接連2次射擊，足見致徐男於死之意甚堅，依殺人、槍砲罪，判林男應執行有期徒刑16年。

判決書指出，林男與徐男因在臉書上發生爭執，相約1月23日晚間，在蟠桃活動中心見面談判；林男見徐男持西瓜刀現身，返回住處拿取改造手槍前往；林男到場後，先對空鳴發1槍，隨後見徐男抽刀朝他而來時，林男持槍朝徐男的胸、腹部方向接連射擊2槍，徐男中彈趴倒經急救無效而不治死亡。

林男辯稱，因徐男持刀朝他衝來，他才開槍，且那時他也沒有想說致對方於死，那時「我槍是往下的，也不知道為什麼就是打到他的腹部那邊」，但林男也知道開槍有可能會打死人。

不過，法官認為，胸腹部是包覆人體重要內臟器官部位，林男持槍接連2次對徐男重要部位射擊，足見其致徐男於死之意甚堅，顯係基於殺人之直接故意，而非僅有間接故意。

法官認為，林男行兇之手段殘暴，對社會治安及民眾心理所生之危害甚鉅，犯罪情節重大，且犯後亦未與徐男家屬達成和解並賠償所受之損害，惟念其犯後態度尚可，行為時也非在徐男手無寸鐵或放棄談判逃離之情況下執意攻擊。依槍砲罪，處4年2個月，併科罰金6萬元；又犯殺人罪，處13年半。有期徒刑部分，應執行16年。

警方起出犯案改造手槍。（資料照，記者鄭名翔翻攝）

警方起出犯案改造手槍。（資料照，記者鄭名翔翻攝）

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