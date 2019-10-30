被檢舉惡意煞車危駕罰1萬8 法官：車停路中不見故意煞停撤罰

男子開車遭後方騎士檢舉惡意煞車危險駕駛，被警方開罰1萬8千元並扣照3個月，法官檢視影像檔後，認為不構成危險駕駛，警方引用法條有誤，撤銷原處分。示意照，與本新聞事件無關。（記者李立法攝）

2019-10-30 12:13:44

〔記者李立法／屏東報導〕蔡姓男子開車遭後方騎士檢舉惡意煞車危險駕駛，結果被警方開罰1萬8千元並扣照3個月，蔡男不服，強調是住家門口被車擋住才暫停路中，法官檢視影像檔後，認為不構成危險駕駛，警方引用法條有誤，撤銷原處分，可上訴。

蔡男去年7月開車行經屏東市時，被後方騎士檢舉超車後故意在前方煞車，不打方向燈，直接把車停在路中，認為有惡意煞停危險駕駛的行為，警方遂開出1萬8千元罰單，並扣照3個月，還要接受道安講習。

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蔡男不服挨罰，提起行政訴訟，強調當時他正要左轉進入自家門口停車，遭遇一輛自小客車擋住，才在車道中暫停，任何正常駕駛人都會如此操作，並無危險駕駛行為。

法官看完全長25秒的檢舉影像檔後，發現從頭到尾只見蔡男的車子靜置車道中，並未開啟左、右方向燈或雙閃警示燈，僅後煞車燈亮起，不見惡意逼車或故意煞停等危險駕駛行為，警方開罰引用法條有誤，應撤銷原處分。

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