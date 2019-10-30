謝亞軒無照飆速撞死3人二審判12年 法界：給飆車者教訓

2019-10-30 10:34:03

〔記者楊國文／台北報導〕22歲男子謝亞軒去年10月傍晚下班尖峰時間，與友人黃佑呈分別駕駛租來的轎車，在車潮擁擠的台北市南京東路4段無照飆速，謝的轎車失控衝進騎樓，撞死3人，台北地院依妨害公眾往來安全致死罪，重判謝13年、黃11年徒刑。高等法院審理時，謝、黃均請求給予自新機會，謝說「我年輕不懂事」，認為觸犯是刑度較輕的過失致死罪，高等法院考量謝、黃已和被害家屬談和解中，具賠償誠意，今依無照妨害公眾往來安全致死罪改判謝12年、黃6年徒刑，可上訴。

法界指出，謝、黃均無照並飆車害死3條人命，重判無異是給飆車者一個重大教訓，值得各界警惕；謝、黃還押時，對判決結果均不作回應，媒體詢問謝「你母親在努力打工，替你賺賠償死者的錢，有何感想、有話要說嗎？」謝低頭步上囚車。

這起震驚社會的重大飆速撞死人事件，源於去年10月11日傍晚近6點，謝亞軒開著租來的黑色豐田轎車，與黃佑呈駕駛的白色轎車，從小巨蛋旁的健康路，一路狂飆至南京東路4段，2人為了搶快而違規開進公車專用道競飆，謝亞軒因高速閃避安全島而反應不及，車身失控急速90度右轉，衝撞進騎樓，撞死3位行人。

一審時，謝亞軒答辯自認他只是觸犯過失致死罪，而不是刑度7年起跳、最重可判無期徒刑的公共危險致死罪，強調他當時沒有飆車競速，當時只是想跟車，「沒有想那麼多，我平時不是這樣開車的」；黃佑呈則堅稱沒有和謝亞軒相約競速飆車，謝撞死人與他無關。

不過，檢察官認為謝、黃2人明顯飆車，對人命毫不在乎，又不認罪，根本沒有真心要懺悔，請求法官從重量刑。

台北地院認為，依據行車事故鑑定，謝亞軒肇事前的車速高達84公里，黃也至少80公里，明顯超速，2人皆無照駕駛，一前一後跟車競駛，未保持安全距離，急速變換車道未打方向燈，事發前就曾險些撞到汽車與機車，可預見會危害公眾仍繼續飆車，造成3人無辜喪命，認定2人是有犯意聯絡的共犯，加上造成3人死亡，屬加重結果犯，並考量2人肇事過程中惡性重大，判謝13年、黃11年。

高院審理時，謝亞軒後悔說，願為自己犯下過錯負責，「我這條命是撿到的」，會盡餘生之力去彌補被害人，黃佑呈請求高院考量家中有母親和小孩，請求輕判，承諾賠償每位被害人100萬元。

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