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涉教唆殺人、割陰莖、棄屍…癌末通緝犯逃亡中國20年終投案
2019-10-30 10:27:16
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市農會前理事長官評西，20年前遭男子賴定國教唆共犯賴棟等人殺害，並切掉陰莖棄屍，詛咒死者到閻王爺面前也無法享受魚水之歡；賴定國被判無期徒刑，逃亡中國多年，因罹患食道癌，10月26日返台投案，因已重病，嘉義看守所經嘉義地檢署檢察官同意，昨晚以拒絕收監交付家屬。
嘉義縣警方26日在桃園國際機場將賴定國帶回，他因重病，無法行走坐在輪椅上，也因食道癌無法言語，檢警偵訊時僅能搖頭點頭。
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賴定國因不滿官評西，常出入早年就寡居的嬸嬸住宅，懷疑2人關係，也怨恨官某曾替嬸嬸出面，協調他與嬸嬸的房屋爭執，而賴定國與官某的弟弟更有會款糾紛。
賴定國從2000年3月起教唆賴棟殺害官評西，同年5月1日找來官雨田、官連春，邀約官評西前往鹽水喝花酒，官評西看到賴定國在場就想打退堂鼓，但官連春抱住官評西，賴棟則持尖刀刺殺，官評西重傷倒下，賴棟怒罵被害人「秋哥」，割斷其下體，詛咒死者到閻王爺面前也無法享受魚水之歡，最後棄屍在東西快速道路高架橋的涵洞下。
事後，賴定國叫賴棟頂罪，給了172萬多元，也要賴棟寫下自白悔過書，但一審時，賴棟就開始翻供，供出賴定國等3人。