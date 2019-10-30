泰國房市吸金案 前台東市長50萬交保、北聯幫主聲押禁見

前台東市長陳建閣（中）成立的瑞傑國際地產公司被控吸金4億元，陳建閣被諭令50萬元交保。（資料照）

2019-10-30 08:21:41

〔記者錢利忠／台北報導〕前台東市長陳建閣創立瑞傑國際地產公司，專營泰國不動產投資，公司卻涉以保證獲利為口號，靠正妹業務拉業績吸金逾4億元，就連專演鄉土劇反派角色的演員「成潤」（本名陳伯偉），也擔任該集團投資顧問；檢調昨傳喚陳建閣、北聯幫幫主「平哥」王際平等7名被告；今凌晨訊後依違反銀行法將王際平聲押禁見、陳建閣則諭令50萬元交保。

其餘5名被告訊後也分別被交保，成潤30萬元交保、正妹女業務李怡君20萬元交保、董監事侯逸芸、楊燕婷、吳竑霈各10萬元交保。

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檢調獲報，自2016年開始，瑞傑國際地產團隊在泰國春武里府，投資興建「瑞傑花園」建案，宣稱該案位於「泰國政府4.0經濟戰略計畫」中，東部經濟走廊樞紐中心，是在地及國際專業領域菁英匯聚處，鎖定中高階外派人才的租屋需求，租金投報率為台灣的200％，但該建案興建不久便停工，投資人血本無歸，怒向檢調提告，受害投資者粗估超過200人。

北聯幫主王際平（中）聲押禁見。（資料照）

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