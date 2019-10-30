網戀帥哥單親洋爸爸 60歲婦人急匯款被擋下

婦人把錢放在櫃檯上，要銀行人員趕快匯出去。（記者蔡彰盛翻攝）

2019-10-30 08:43:03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹60歲單身陳姓婦人掉進了詐騙集團網路交友陷阱。詐騙集團盜用網路外國帥哥照片，假扮成愛家的單親爸爸。在FB不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得婦人信任後，騙稱因為最近工作不順，周轉不靈，而愛子又需要錢照料，拜託婦人先匯款幫忙。過了這個難關之後，就會帶寶貝兒子來台灣和她相會。

婦人於25日下午1點多到台銀新竹分行匯款時，因國外帳戶資料填寫不全，引起櫃檯行員與襄理的注意，並通報派駐台銀的保七員警曾仁國、陳偉、張世欣、張藝騰上前關心瞭解。婦人不斷表示對方是好爸爸，這個錢是要給他兒子用的，絕對沒有問題。把新台幣2000元放在櫃檯上，要銀行人員趕快匯出去。

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婦人堅持沒有被騙，表示「2000元而已」、「匯一次就好」，要求銀行快點作業。所幸婦人在滑手機核對匯款資料時，保七員警眼尖看到詐騙集團所傳給婦人的「親子合照」照片。馬上向婦人表示「這張我看過！」這都是詐騙集團慣用的照片。

「2000元也是錢！」保七員警與台銀人員堅持不讓婦人匯款，不斷舉例勸說，詐騙集團都是從小額開始騙起，然後愈騙愈大筆。婦人才恍然大悟這是一場「假帥哥好爸爸」的網路交友詐騙，十分感謝保七員警與台銀行員的協助幫忙。

保七總隊特別呼籲，千萬別相信從未見過面的網路愛情。詐騙集團利用「帥哥好爸爸」的溫情攻勢，來騙取民眾好感，進而要求借錢顧家。這些都是詐騙的手法，請民眾一定要特別注意，以免受騙上當。

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