為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

網戀帥哥單親洋爸爸 60歲婦人急匯款被擋下

婦人把錢放在櫃檯上，要銀行人員趕快匯出去。（記者蔡彰盛翻攝）

婦人把錢放在櫃檯上，要銀行人員趕快匯出去。（記者蔡彰盛翻攝）

2019-10-30 08:43:03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹60歲單身陳姓婦人掉進了詐騙集團網路交友陷阱。詐騙集團盜用網路外國帥哥照片，假扮成愛家的單親爸爸。在FB不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得婦人信任後，騙稱因為最近工作不順，周轉不靈，而愛子又需要錢照料，拜託婦人先匯款幫忙。過了這個難關之後，就會帶寶貝兒子來台灣和她相會。

婦人於25日下午1點多到台銀新竹分行匯款時，因國外帳戶資料填寫不全，引起櫃檯行員與襄理的注意，並通報派駐台銀的保七員警曾仁國、陳偉、張世欣、張藝騰上前關心瞭解。婦人不斷表示對方是好爸爸，這個錢是要給他兒子用的，絕對沒有問題。把新台幣2000元放在櫃檯上，要銀行人員趕快匯出去。

婦人堅持沒有被騙，表示「2000元而已」、「匯一次就好」，要求銀行快點作業。所幸婦人在滑手機核對匯款資料時，保七員警眼尖看到詐騙集團所傳給婦人的「親子合照」照片。馬上向婦人表示「這張我看過！」這都是詐騙集團慣用的照片。

「2000元也是錢！」保七員警與台銀人員堅持不讓婦人匯款，不斷舉例勸說，詐騙集團都是從小額開始騙起，然後愈騙愈大筆。婦人才恍然大悟這是一場「假帥哥好爸爸」的網路交友詐騙，十分感謝保七員警與台銀行員的協助幫忙。

保七總隊特別呼籲，千萬別相信從未見過面的網路愛情。詐騙集團利用「帥哥好爸爸」的溫情攻勢，來騙取民眾好感，進而要求借錢顧家。這些都是詐騙的手法，請民眾一定要特別注意，以免受騙上當。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
戰地醫師、工程師、國際刑警都來了 熟女博士網路交友遭詐560萬

戰地醫師、工程師、國際刑警都來了 熟女博士網路交友遭詐560萬
戰地醫生、FBI、國際刑警全來？ 熟女博士遭連環詐560萬

戰地醫生、FBI、國際刑警全來？ 熟女博士遭連環詐560萬
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房
擺攤翁違規挨罰 罵北市府「詐騙集團」獲判無罪

擺攤翁違規挨罰 罵北市府「詐騙集團」獲判無罪
被「臉友」瘋狂追求 單身婦竟成詐騙集團幫兇

被「臉友」瘋狂追求 單身婦竟成詐騙集團幫兇
旅客爆炸成長　國際機場挑戰數位轉型

旅客爆炸成長　國際機場挑戰數位轉型

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播