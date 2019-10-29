友人憂醉正妹被「撿屍」護送返家 沒想到她家保全是狼

監視器畫面拍下林姓保全手部在女子褲襠處。（記者王冠仁翻攝）

2019-10-29 18:50:57

〔記者王冠仁／台北報導〕一名長相甜美、身材窈窕的女子，日前與朋友聚會喝酒，她在席間不勝酒力，事後由朋友護送返家。友人將女子送到住家大樓時，大樓林姓保全還熱心上前攙扶，友人見林幫忙，不疑有他離去；林見女子身穿牛仔短裙、露出修長美腿，竟趁機在電梯內伸手撫摸女子大腿與下體，林最後被警方追究趁機猥褻罪責。

警方調查，一名家住台北市某大樓的女子，日前跟朋友聚會喝酒，眾人酒酣耳熱，女子多喝幾杯卻不勝酒力。友人擔心女子被「撿屍」，還特地護送女子返回住家大樓。當時友人扶著女子在大樓門口時，大樓林姓保全見狀，還幫忙開門並上前攙扶；友人認為林會送女子返回住處，還對林連聲道謝，放心將女子交給林。

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想不到，林見到女子外貌與身材，還穿著牛仔短裙露出修長美腿，驚為天人；他一時按耐不住，見到友人離去，以為沒人會察覺，於是待進電梯後趁機伸出狼爪撫摸女子下體與大腿，再若無其事送女子進入住處。

女子隔天酒醒後，隱約記得遭人撫摸，她隨即向警方求助。警方調閱大樓監視器畫面，發現女子被林攙扶進入電梯，女子一度因為無力而癱倒在林身上；警方發現監視器畫面中，女子的底褲發生「晃動」，且女子離開電梯時，林的手部也放在女子的褲襠部位。

林到案後雖然否認猥褻女子，但警方根據事證仍經他送辦，林不久後也離職。

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